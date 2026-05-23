Σαουθάμπτον: Οι εξοργιστικές λεπτομέρειες από το Spygate
Υπό κανονικές συνθήκες, η Σαουθάμπτον θα ετοιμαζόταν πυρετωδώς για τον μεγάλο τελικό των playoffs της Championship στο Γουέμπλεϊ σε λίγες ώρες. Εντούτοις, η ατιμωτική αποβολή από τη διαδικασία ελέω του σκανδάλου... κατασκοπείας εις βάρος της Μίντλεσμπρο, άφησε τους Αγίους εκτός τελικού και στιγματισμένους.
Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την υπόθεση έρχονται στο φως και δημοσιότητας, με τις πληροφορίες να είναι εξοργιστικές! Όπως αναφέρει το Athletic, μπορεί ο προπονητής της ομάδας, Τόντα Έκερτ, να ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε ότι η εν λόγω πρακτική είναι παράνομη, εντούτοις δεν άκουγε τις παραινέσεις των μελών του τεχνικού του επιτελείου.
«Δεν είμαι βέβαιος ότι θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, δεν θέλω να το κάνω» φέρεται να του είχε πει συνεργάτης του, με τον Έκερτ να πιέζει τους... κατασκόπους λέγοντας ατάκες όπως «ελπίζω αυτή τη φορά να γυρίσεις με καλύτερα πράγματα γιατί την προηγούμενη δεν είχες και τόσο καλά»!
Spygate took a new turn 😬— Second Tier podcast (@secondtierpod) May 22, 2026
🗣️ @mjshrimper on Tonda Eckert’s role in the saga:
“The key evidence was messages between Tonda Eckert and analysts. There appears to have been pushback from the analysts, ‘I’m not sure we should be doing this, I don’t want to do this.’
“Eckert… pic.twitter.com/14gb4Vl5K4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.