Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με το σκάνδαλο κατασκοπείας της Σαουθάμπτον.

Υπό κανονικές συνθήκες, η Σαουθάμπτον θα ετοιμαζόταν πυρετωδώς για τον μεγάλο τελικό των playoffs της Championship στο Γουέμπλεϊ σε λίγες ώρες. Εντούτοις, η ατιμωτική αποβολή από τη διαδικασία ελέω του σκανδάλου... κατασκοπείας εις βάρος της Μίντλεσμπρο, άφησε τους Αγίους εκτός τελικού και στιγματισμένους.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την υπόθεση έρχονται στο φως και δημοσιότητας, με τις πληροφορίες να είναι εξοργιστικές! Όπως αναφέρει το Athletic, μπορεί ο προπονητής της ομάδας, Τόντα Έκερτ, να ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε ότι η εν λόγω πρακτική είναι παράνομη, εντούτοις δεν άκουγε τις παραινέσεις των μελών του τεχνικού του επιτελείου.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, δεν θέλω να το κάνω» φέρεται να του είχε πει συνεργάτης του, με τον Έκερτ να πιέζει τους... κατασκόπους λέγοντας ατάκες όπως «ελπίζω αυτή τη φορά να γυρίσεις με καλύτερα πράγματα γιατί την προηγούμενη δεν είχες και τόσο καλά»!