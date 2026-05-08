Η Μίντλεσμπρο κατηγόρησε τη Σαουθάμπτον για «κατασκοπεία»

Η Μίντλεσμπρο κατηγόρησε τη Σαουθάμπτον για «μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση» στο προπονητικό της κέντρο, με την αγγλική λίγκα να έχει διατάξει έρευνα για το περιστατικό.

Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Λίγκα (EFL) διεξάγει έρευνα για την υπόθεση της Σαουθάμπτον, μετά την επίσημη καταγγελία της Μίντλεσμπρο σχετικά με ισχυρισμούς για «μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση» στο προπονητικό της κέντρο την Πέμπτη (07/05).

Η Μίντλεσμπρο θα φιλοξενήσει τη Σαουθάμπτον στο «Riverside Stadium» το Σάββατο (09/05) για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών των πλέι οφ της ανόδου, προτού ταξιδέψει στη νότια ακτή για τον επαναληπτικό αγώνα την Τρίτη (12/05).

Με μια θέση στην Premier League και περίπου 200 εκατομμύρια λίρες (232 εκατομμύρια ευρώ) να διακυβεύονται για τον νικητή των πλέι οφ, η Μίντλεσμπρο ισχυρίστηκε ότι είδε έναν απεσταλμένο της Σαουθάμπτον να βιντεοσκοπεί κρυφά την προπόνησή τους.

Πιο συγκεκριμένα, το άτομο αυτό εντοπίστηκε από έναν υπάλληλο της Μίντλεσμπρο, ο οποίος παρατήρησε κάποιον να περιφέρεται κοντά στο γήπεδο γκολφ που συνδέεται με το ξενοδοχείο, δίπλα στο προπονητικό κέντρο.

Λέγεται ότι το άτομο βιντεοσκόπησε χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο με συνδεδεμένα ακουστικά. Όταν αντιμετώπισε τον υπάλληλο του συλλόγου, ο φερόμενος «κατάσκοπος» έδωσε μια σύντομη απάντηση, προτού απομακρυνθεί γρήγορα προς το ξενοδοχείο και στη συνέχεια επέστρεψε στο κλαμπ του γηπέδου γκολφ για να αλλάξει και έπειτα κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ και έφυγε με το αυτοκίνητο του.

🔭🔎 Ahead of their Championship play-off semi-final this weekend, Middlesbrough have caught a suspected Southampton analyst hiding in the bushes by the training ground.



He was spying on their training session at Rockliffe Park attempting to film or photograph the session.



«Η EFL έγραψε στην Southampton FC ζητώντας τις παρατηρήσεις της μετά από καταγγελία της Middlesbrough FC σχετικά με φερόμενη μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση πριν από τη συνάντηση των δύο συλλόγων στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών των Play-Off της Championship το Σάββατο», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η λίγκα.

«Το φερόμενο περιστατικό λέγεται ότι έλαβε χώρα σε ιδιωτική ιδιοκτησία της Μίντλεσμπρο από ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί ότι σχετίζεται με τη Σαουθάμπτον. Η Λίγκα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ως πιθανή παράβαση σύμφωνα με τους κανονισμούς της EFL και δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».

Για την ιστορία η Μίντλεσμπρο τερμάτισε πέμπτη στην Championship, ενώ η Σαουθάμπτον τέταρτη και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Χαλ Σίτι - Μίλγουολ στον τελικό των play-off στο «Wembley» στις 23 Μαΐου.