Η Άρσεναλ έπαιξε με τη φωτιά για 83 λεπτά στην έδρα της Γουέστ Χαμ, όμως με χρυσό γκολ του Τροσάρ πήρε τη νίκη με 1-0 και βρέθηκε ξανά στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι!

Νίκη... μισό πρωτάθλημα για την Άρσεναλ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου! Αν και ο εξαιρετικός Ντίνος Μαυροπάνος κατάφερε να την κρατήσει μακριά από τα δίχτυα της Γουέστ Χαμ στο εξαιρετικό της ξεκίνημα στον αγώνα, η ομάδα του Αρτέτα βρήκε τελικά τον τρόπο για να μην την... πατήσει. Έστω κι αν συνοδεύτηκε από μπόλικα χτυποκάρδια! Αφού παιδεύτηκαν για 83 λεπτά, οι Gunners βρήκαν τη λύτρωση από τα πόδια του Τροσάρ και με το VAR να τους γλιτώνει από γκολ ισοφάρισης στο 90΄+5΄ πήραν την πολύτιμη νίκη με 1-0. Ένα σκορ που τους έστειλε ξανά στο +5 με ματς παραπάνω από τη Μάντσεστερ Σίτι, δυο «στροφές» πριν από το φινάλε της Premier League.

Η ομάδα του Αρτέτα μπήκε φορτσάτη στον αγώνα και σφυροκόπησε την άμυνα της Γουέστ Χαμ στο πρώτο εικοσάλεπτο για ένα γρήγορο προβάδισμα. Στο 9΄ωστόσο ο εξαιρετικός Μαυροπάνος έβαλε καθοριστικό μπλοκ για να σταματήσει τον Καλαφιόρι που βρέθηκε φάτσα με το τέρμα, προτού η Άρσεναλ απειλήσει ξανά στιγμές αργότερα σε τεράστια διπλή ευκαιρία.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Χέρμανσεν έδιωξε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Τροσάρ, ο οποίος στην επαναφορά σημάδεψε το δοκάρι. Στο 22΄και μάλιστα ο Μαυροπάνος δεν επέτρεψε στην πρώην ομάδα του να σκοράρει, καθώς απομάκρυνε τη μπάλα πριν εκείνη περάσει τη γραμμή από γυριστή κεφαλιά του Καλαφιόρι που είχε πάρει πορεία προς τα δίχτυα! Προοδευτικά ωστόσο η Γουέστ Χαμ ισορρόπησε στον αγωνιστικό χώρο, απώθησε τους Gunners από τα καρέ της και στο 45΄μάλιστα λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά με καρφωτή κεφαλιά του Καστεγιάνος που εξουδετέρωσε ο Ράγια.

Λύτρωση με Τροσάρ, ασπίδα με... VAR

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος, με τις μονομαχίες, το σκληρό παιχνίδι και την έλλειψη φάσεων να κυριαρχούν Ώσπου ο δείκτης του ρολογιού να δείξει το 83΄. Σε εκείνο το σημείο ο Όντεγκααρντ κράτησε τη μπάλα στην περιοχή και την «έσπασε» στον Τροσάρ, ο οποίος σημάδεψε με μονοκόμματο σουτ την κλειστή γωνία για να δώσει τη λύση στην ομάδα του!

Για να πάρει την πολύτιμη νίκη ωστόσο, χρειάστηκε και η συνδρομή του VAR. Στο 90΄+6΄άλλωστε κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Γούλισον ισοφάρισε σε 1-1, με τον ρέφερι να δείχνει σέντρα. Έπειτα από παρέμβαση του VAR ωστόσο για επιθετικό φάουλ του Πάμπλο πάνω στον Ράγια, το γκολ ακυρώθηκε (ορθά) και η ιστορία... απόδρασης παρέμεινε ακέραια μέχρι το φινάλε.

Γουέστ Χαμ (Νούνο Εσπίριτο Σάντο): Χέρμανσεν, Ντισασί (85΄Γουίλσον), Τοντιμπό, Μαυροπάνος, Ντιούφ, Γουάν-Μπισάκα, Σούτσεκ, Φερνάντες, Μπόουεν, Σάμερβιλ, Καστεγιάνος (66΄Πάμπλο)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (46΄Μοσκέρα), Ράις, Έζε (67΄Όντεγκααρντ), Λιούις-Σκέλι, Σάκα (80΄Μαντουέκε), Τροσάρ, Γιόκερες

