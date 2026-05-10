Δείτε το πρόγραμμα Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι έως το τέλος της σεζόν της Premier League, καθώς και τη βαθμολογία.

Η Γουέστ Χαμ έβαλε -πολύ- δύσκολα στην Άρσεναλ όμως οι Κανονιέρηδες κατάφεραν να πάρουν τεράστιο διπλό και να ξεφύγουν στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο. Οι Λονδρέζοι κρατούν την τύχη στα χέρια τους, καθώς με 2/2 ενάντια σε Μπέρνλι και Κρίσταλ Πάλας θα πάρουν δεδομένα τον τίτλο της Premier League, την ώρα που οι Πολίτες χρειάζονται 3/3 απέναντι σε Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ και Άστον Βίλα αλλά και μίνιμουμ μία γκέλα των πρωτοπόρων.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση ισοβαθμίας, πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων, με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα να υπερτερεί αυτή τη στιγμή κατά δύο γκολ έναντι εκείνης του Πεπ Γκουαρδιόλα. Σε περίπτωση απόλυτης ισορροπίας, τότε μετρά η καλύτερη επίθεση, με τη Σίτι να έχει αυτή τη στιγμή 72 γκολ υπέρ έναντι 68 της Άρσεναλ.

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ 79 (+42)

2. Μάντσεστερ Σίτι 74 (+40)

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

18/5 Μπέρνλι (εντός)

24/5 Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι