Δείτε το γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου, που διαμόρφωσε το 2-2 για τη Γουέστ Χαμ ενάντια στη Μίλγουολ.

Τι κι αν αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας; Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκοράρει ακατάπαυστα στην Championship και το έπραξε και στο μεγάλο ντέρμπι της Γουέστ Χαμ με τη Μίλγουολ, όπου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 80ό λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του Έλληνα στόπερ, που σκόραρε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική!