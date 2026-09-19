Μίλγουολ - Γουέστ Χαμ: Το γκολ του Μαυροπάνου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε το γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου, που διαμόρφωσε το 2-2 για τη Γουέστ Χαμ ενάντια στη Μίλγουολ.
Τι κι αν αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας; Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκοράρει ακατάπαυστα στην Championship και το έπραξε και στο μεγάλο ντέρμπι της Γουέστ Χαμ με τη Μίλγουολ, όπου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 80ό λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του Έλληνα στόπερ, που σκόραρε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική!
Δείτε το γκολ
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.