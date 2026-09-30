Ένας οπαδός της Γουέστ Χαμ πληρωσε γύρω στα 120.000 ευρώ για να αποκτήσει τη φανέλα που φόρεσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο τοπικό ντέρμπι με την Μίλγουολ.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος αναδείχθηκε ως ο ήρωας της Γουέστ Χαμ στο ντέρμπι των λιμενεργατών κόντρα στην Μίλγουολ, καθώς πέτυχε το γκόλ με το οποίο τα «σφυριά» ισοφάρισαν στο τελικό 2-2 και κατάφεραν να πάρουν ένα πολύτιμο βαθμό, παρά το γεγονός πως βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 για σχεδόν 60 λεπτά.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου έβγαλε σε δημοπρασία τη φανέλα που φορούσε ο Έλληνας αμυντικός, με τη ζήτηση να είναι ακραία υψηλή.

Συγκεκριμένα, η νικητήρια προσφορά ήταν το εκπληκτικό ποσό των 99.999,99 λιρών, περίπου 120 χιλιάδες ευρώ, ξεπερνώντας την προηγούμενη υψηλότερη προσφορά των μόλις 4.200 λιρών (περίπου 5.000 ευρώ).

Παραδόξως, ένας δεύτερος οπαδός της Γουέστ Χαμ υπέβαλε επίσης προσφορά 99.999,99 λιρών, αλλά η πρώτη προσφορά στο όνομα «Bidder136125» έχει προτεραιότητα, επειδή έγινε πρώτη.

Think it was not that long ago West Ham fans wanted rid of Mavropanos.



Now TWO people have bid £100k for his shirt... pic.twitter.com/FAeLjc5AlG September 29, 2026

Η είδηση ​​της δημοπρασίας έχει γίνει viral μεταξύ των θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μένουν άναυδοι με την τελική τιμή πώλησης. Ένας οπαδός έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει 99.999,99 λίρες για τη φανέλα του Μαυροπάνου που φορέθηκε στον αγώνα εναντίον της Μίλγουολ», ενώ ένας δεύτερος σχολίασε: «Ουάου. Δεν κερδίσαμε καν το παιχνίδι».

Παρά το γεγονός πως είναι αμυντικός και όχι επιθετικός, ο Μαυροπάνος έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη χρονιά στη Γουέστ Χαμ, πετυχαίνοντας ήδη τέσσερα τέρματα και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, μαζί με τον Τζάρεντ Μπόουεν.