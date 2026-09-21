Ο Ντίνος Μαυροπάνος έχει ήδη τέσσερα τέρματα με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, εντυπωσιάζοντας τους Άγγλους.

Την ώρα που ο Μπάμπης Κωστούλας έχει αναγκάσει την κοινή γνώμη να του βγάλει το καπέλο με όσα κάνει στην Premier League, ένας άλλος Έλληνας διαπρέπει στην Championship... Ο λόγος φυσικά για τον Ντίνο Μαυροπάνο, που αποφάσισε να παραμείνει στη Γουέστ Χαμ παρά τον υποβιβασμό και μέχρι τώρα έχει εξελιχτεί σε λίρα εκατό για τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Βλέπετε, ο 28χρονος αμυντικός γλίτωσε τα Σφυριά στο ντέρμπι μίσους με τη Μίλγουολ και με τον τρόπο αυτό, έφτασε τα τέσσερα τέρματα σε επτά συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μοιράζεται την πρώτη θέση στη λίστα των σκόρερ του συλλόγου μαζί με τον Τζάρεντ Μπόουεν και την τέταρτη σε όλη την κατηγορία!

Four goals from centre-back, including three in his last three 🤯



Konstantinos Mavropanos is a serious goal threat for @WestHam 🎯#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/IGKHFGcRAr — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) September 21, 2026

Αριθμοί που έχουν προκαλέσει εντύπωση στους Άγγλους, που προσπαθούν να καταλάβουν πώς έχει εξελιχτεί ένας κεντρικός αμυντικός σε τέτοιον δεινό σκόρερ, την ώρα δε που οι Λονδρέζοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα αμυντικά, έχοντας δεχτεί έντεκα γκολ σε οκτώ αγωνιστικές. Είναι πάντως γεγονός ότι ο Μαυροπάνος ανέκαθεν ήταν στόπερ που προωθούταν στις στημένες φάσεις και είχε επαφή με τα δίχτυα, έχοντας συνολικά οκτώ τέρματα με τη Γουέστ Χαμ, άλλα τόσα με τη Στουτγκάρδη, τρία με τον ΠΑΣ Γιάννινα και δύο με την Εθνική ομάδα.

Ο ίδιος δε, ανέφερε μετά το ματς για το γκολ που σημείωσε ότι «οι στατικές φάσεις και οι δεύτερες μπάλες είναι, προφανώς, μέρος της δουλειάς. Είμαι απλώς έτοιμος για τέτοιου είδους μπάλες, γιατί γνωρίζω με πόση ποιότητα έρχονται οι σέντρες μέσα στην περιοχή. Περίμενα αυτή τη φάση και ήταν ακόμη ένα γκολ για μένα. Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος, ήταν ένα υπέροχο συναίσθημα. Μακάρι να μπορούσαμε να πετύχουμε ακόμη ένα γκολ, αλλά, όπως είπα και μετά το πρώτο ημίχρονο, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τον βαθμό».