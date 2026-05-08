Η πρόκριση της Άστον Βίλα επί της Νότιγχαμ Φόρεστ δίνει ελπίδα στον Ολυμπιακό, που μπορεί να γλιτώσει γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Η Άστον Βίλα κατάφερε να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα και να αποκλείσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, περνώντας έτσι στον τελικό του Europa League, που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη.

Μία εξέλιξη που δύναται να ωφελήσει τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να αποφύγουν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League της νέας σεζόν, αν φυσικά τερματίσουν στη δεύτερη θέση στα playoffs της Stoiximan Super League.

Βλέπετε, οι Πειραιώτες θα μπουν στον τρίτο προκριματικό γύρο αντί του δεύτερου, εάν η Βίλα κατακτήσει το τρόπαιο και παράλληλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Premier League. Με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να μοιράζεται την τέταρτη θέση με τη Λίβερπουλ (που υπερτερεί στην ισοβαθμία), αντιλαμβάνεται κανείς πως το σενάριο μόνο τραβηγμένο δεν είναι.