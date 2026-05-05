Νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2030 ετοιμάζεται να υπογράψει ο Φιλ Φόντεν.

Δεν το κουνάει από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Φιλ Φόντεν, αφού σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Ντέιβιντ Όρνστιν στην «Athletic» ήρθε σε συμφωνία με τους Πολίτες για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Μόνο τα τυπικά μένουν για να βάλει την υπογραφή του ο 25χρονος στο νέο του συμβόλαιο σύμφωνα με τον εν λόγω ρεπορταζ. Να θυμίσουμε πως το υπάρχον συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το Ιούνιο του 2027.

Μπορεί να μην έχουν μπει ακόμα οι υπογραφές, αλλά δύσκολα θα χαλάσει καθώς ο Φόντεν θέλει να συνεχίσει, η Μάντσεστερ Σίτι επίσης, οπότε η ανανέωση είναι ουσιαστικά θέμα χρόνου. Για να το προχωρήσει σωστά, απευθύνθηκε στη Ραφαέλα Πιμέντα, που έχει αναλάβει τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο.

Ο Φόντεν άλλωστε είναι παιδί της ομάδας και πλέον βασικό της στέλεχος. Από το ντεμπούτο του στα 17 του, έχει ήδη 365 συμμετοχές με 110 γκολ και 66 ασίστ, έχοντας κατακτήσει τα πάντα , πρωταθλήματα, Champions League. Φέτος μετρά 10 γκολ και 5 ασίστ σε 46 ματς, υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα.