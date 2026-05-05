Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξομολογήθηκε πως, μετά τη «γκέλα» της Μάντσεστερ Σίτι με την Έβερτον, το πρωτάθλημα δεν βρίσκεται πλεόν στα χέρια των Πολιτών.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε χθες (04/05) στο Μέρσεϊσαϊντ για να αναμετρηθεί με την Έβερτον, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League και αν και προηγήθηκε με 0-1 στο ημίχρονο, δεν κατάφερε να συγκρατήσει το προβάδισμα της και έμεινε στην ισοπαλία με το «χορταστικό» 3-3.

Η «αυτοχειρία» των Πολιτών, όπως είναι λογικό, αλλάζει για ακόμη μία φορά τα δεδομένα στη κούρσα για το πρωτάθλημα, με το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα να μένει στο -5 (ένα ματς λιγότερο) από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, η οποία, τρεις στροφές πριν από το τέλος, απέκτησε ξανά ισχυρό προβάδισμα.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμη, όμως εξομολογήθηκε πως πλέον ο τίτλος δεν είναι στα χέρια της ομάδας του.

«Ένας βαθμός είναι καλύτερος από το να μην έχουμε κανέναν βαθμό, αλλά θα ήταν καλύτερο να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Πολλά πράγματα συνέβησαν, η δυσκολία του αντιπάλου, ο απίστευτα επιθετικός τρόπος που έπαιξε. Είχαμε ψυχραιμία στο πρώτο ημίχρονο και αφού έκαναν ένα βήμα μπροστά (στο δεύτερο ημίχρονο) ίσως να μην είχαμε την διάθεση που είχαμε στο πρώτο. Το δεύτερο και το τρίτο γκολ μας ήταν εξαιρετικά όμως και πήραμε έναν βαθμό».

«(Ο τίτλος) ήταν στα χέρια μας και στα χέρια της Άρσεναλ πριν από τον αγώνα, πλέον όμως δεν είναι στα χέρια μας. Έχουμε την Μπρέντφορντ το Σάββατο, συνεχίζουμε και θα δούμε τι θα συμβεί».

Pep 💬 (On tonight's result) It’s better to have a point than no point. It would be better to win the game than have the point.



Many things happened. The difficulty of the opponent, incredibly aggressive. We were there in the first half and exceptional then second half they… pic.twitter.com/QR1j7ZgRER — Manchester City (@ManCity) May 4, 2026

Ο Γκουαρδιόλα αρνήθηκε ακόμη πως η νευρικότητα κυρίευσε την ομάδα του κατά τη διάρκεια του δευτέρου μέρος και δεν θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα αν ο αμυντικός των «ζαχαρωτών», Μάικλ Κιν, έπρεπε να είχε αποβληθεί για φάουλ στον Ντόκου.

«Ξέραμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι με όσα παιχνίδια μας απέμεναν, αλλά χωρίς αυτό το συναίσθημα δεν μπορείς να επιστρέψεις. Αν τα παρατήσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάναμε εμείς απόψε», πρόσθεσε ο Καταλανός τεχνικός.