Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Premier Leaque, καθώς και το πρόγραμμα Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League και την Άρσεναλ χάρη στο εντός έδρας 3-0 επί της Μπρέντφορντ, με την τελική ευθεία να αναμένεται συναρπαστική.

Σημειώνεται πως οι Κανονιέρηδες μπορούν να ξεφύγουν εκ νέου στο +5 με νίκη επί της Γουέστ Χαμ την Κυριακή (10/5), με τους Πολίτες να αντιμετωπίζουν μεσοβδόμαδα την Κρίσταλ Πάλας. Εν συνεχεία, μένουν δύο ματς τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα.

Παράλληλα, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διατηρεί οριακά την υπεροχή στη διαφορά τερμάτων (+41 έναντι +40), με εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει καλύτερη επίθεση (72 έναντι 67), που αποτελεί το επόμενο κριτήριο ισοβαθμίας αν το goal average είναι ίδιο.

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ 76 (+41)

2. Μάντσεστερ Σίτι 74 (+40)

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

10/5 Γουέστ Χαμ (εκτός)

18/5 Μπέρνλι (εντός)

24/5 Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι