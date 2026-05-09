Premier League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι
Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League και την Άρσεναλ χάρη στο εντός έδρας 3-0 επί της Μπρέντφορντ, με την τελική ευθεία να αναμένεται συναρπαστική.
Σημειώνεται πως οι Κανονιέρηδες μπορούν να ξεφύγουν εκ νέου στο +5 με νίκη επί της Γουέστ Χαμ την Κυριακή (10/5), με τους Πολίτες να αντιμετωπίζουν μεσοβδόμαδα την Κρίσταλ Πάλας. Εν συνεχεία, μένουν δύο ματς τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα.
Παράλληλα, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διατηρεί οριακά την υπεροχή στη διαφορά τερμάτων (+41 έναντι +40), με εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει καλύτερη επίθεση (72 έναντι 67), που αποτελεί το επόμενο κριτήριο ισοβαθμίας αν το goal average είναι ίδιο.
Η βαθμολογία
- 1. Άρσεναλ 76 (+41)
- 2. Μάντσεστερ Σίτι 74 (+40)
Το πρόγραμμα της Άρσεναλ
- 10/5 Γουέστ Χαμ (εκτός)
- 18/5 Μπέρνλι (εντός)
- 24/5 Κρίσταλ Πάλας (εκτός)
Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι
- 13/5 Κρίσταλ Πάλας (εντός)
- 19/5 Μπόρνμουθ (εκτός)
- 24/5 Άστον Βίλα (εντός)
