Η Μάντσεστερ Σίτι περιμένει... δωράκι από τη Γουέστ Χαμ και ο Πεπ Γκουαρδιόλα μας χάρισε μία επική στιγμή στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Μπρέντφορντ.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το καθήκον της ενάντια στην Μπρέντφορντ και πλέον περιμένει... δωράκι από τη Γουέστ Χαμ, που υποδέχεται την Κυριακή (10/5) την Άρσεναλ και αν της κόψει βαθμούς, θα βάλει γερά στο κόλπο του τίτλου τους Πολίτες.

Άπαντες στο Etihad λοιπόν θα υποστηρίξουν τα Σφυριά, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να είναι ένας εξ αυτών και να το πιστοποιεί στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τις Μέλισσες! Τι ακριβώς έκανε ο τεχνικός της Σίτι; Σχημάτισε με τα χέρια του τα σφυριά του λονδρέζικου κλαμπ και φώναξε "come on you irons", το οποίο αποτελεί κλασικό σύνθημα της Γουέστ Χαμ, πριν φύγει τρέχοντας και ξεκαρδισμένος στα γέλια...

Αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral, με τον Πεπ να... μιλά στην ψυχή κάθε οπαδού της ομάδας του, που σε λίγες ώρες θα καθίσει να δει τον αγώνα της Γουέστ Χαμ με τους Κανονιέρηδες περιμένοντας την γκέλα των δεύτερων.