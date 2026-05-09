Γκουαρδιόλα: Είπε τραγούδι της Γουέστ Χαμ και σχημάτισε τα σφυριά
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το καθήκον της ενάντια στην Μπρέντφορντ και πλέον περιμένει... δωράκι από τη Γουέστ Χαμ, που υποδέχεται την Κυριακή (10/5) την Άρσεναλ και αν της κόψει βαθμούς, θα βάλει γερά στο κόλπο του τίτλου τους Πολίτες.
Άπαντες στο Etihad λοιπόν θα υποστηρίξουν τα Σφυριά, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να είναι ένας εξ αυτών και να το πιστοποιεί στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τις Μέλισσες! Τι ακριβώς έκανε ο τεχνικός της Σίτι; Σχημάτισε με τα χέρια του τα σφυριά του λονδρέζικου κλαμπ και φώναξε "come on you irons", το οποίο αποτελεί κλασικό σύνθημα της Γουέστ Χαμ, πριν φύγει τρέχοντας και ξεκαρδισμένος στα γέλια...
Αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral, με τον Πεπ να... μιλά στην ψυχή κάθε οπαδού της ομάδας του, που σε λίγες ώρες θα καθίσει να δει τον αγώνα της Γουέστ Χαμ με τους Κανονιέρηδες περιμένοντας την γκέλα των δεύτερων.
Guardiola show, chiude la sua conferenza urlando: “Come on you Irons”!— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) May 9, 2026
Un chiaro riferimento al West Ham che domani affronterà l’Arsenal in quella che potrebbe essere la partita decisiva per l’assegnazione del titolo in Premier League. pic.twitter.com/qAjxicr19o
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.