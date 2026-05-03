Στις 3 Μαΐου 1998, η Μάντσεστερ Σίτι υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γ' κατηγορία της Αγγλίας.

Μπορεί σήμερα να αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ομάδες στον πλανήτη, ωστόσο το 1998, η Μάντσεστερ Σίτι βρισκόταν στα χειρότερά της και μάλιστα μία μέρα σαν κι αυτήν πριν από 28 χρόνια, θα έπιανε πάτο...

Βλέπετε, στις 3/5/98, οι Πολίτες θα υποβιβάζονταν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη Γ' κατηγορία, καθώς παρά το εκτός έδρας 5-2 εις βάρος της Στόουκ, δεν θα προλάβαιναν να βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού της First Division (νυν Championship) και θα έπεφταν κατηγορία μαζί με τους Πότερς και τη Ρέντινγκ!

Η Σίτι θα έμενε στη Second Division (νυν League One) για μία μόλις σεζόν, καθώς θα επέστρεφε άμεσα στη Β' κατηγορία μετά από ένα ασύλληπτο στον τελικό των playoffs ενάντια στην Τσάρλτον - με την Αθλέτικ να σκοράρει δις στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά τους Πολίτες να απαντούν στις καθυστερήσεις, παίρνοντας εντέλει τη νίκη στα πέναλτι. Θα ακολουθούσε δεύτερη συνεχόμενη άνοδος και επιστροφή στην Premier League για έναν χρόνο, πριν τον άμεσο υποβιβασμό και την άμεση επάνοδο το 2002.