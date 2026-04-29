Γκουαρδιόλα: Έβαλε την τραγιάσκα του και πήγε στο Στόκπορτ-Πορτ Βέιλ
Την ώρα που Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου μας χάριζαν μία από τις πιο μαγικές βραδιές στην ιστορία του Champions League, ο Πεπ Γκουαρδιόλα προτιμούσε κάτι πιο... μερακλήδικο. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, βλέπετε, εθεάθη να παρακολουθεί δια ζώσης την αναμέτρηση της Στόκπορτ με την Πορτ Βέιλ!
Πρόκειται για εξ αναβολής αγώνα για την 43η αγωνιστική της League One, με τον Ισπανό κόουτς να φοράει την τραγιάσκα του και να βλέπει από κοντά τους Hatters να χάνουν 2-1 και μαζί την ευκαιρία να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την πρόκριση στα playoffs.
Κανένας δεν έχει καταφέρει για την ώρα να αποσαφηνίσει τον λόγο που ο Πεπ βρέθηκε στο Edgeley Park, με μερικούς να στέκονται στην αγάπη που έχει ο έμπειρος κόουτς για το αγγλικό ποδόσφαιρο, ασχέτως κατηγορίας...
❌ Champions League— Match of the Day (@BBCMOTD) April 28, 2026
✅ League One
Pep Guardiola's at Edgeley Park to watch Stockport County against Port Vale 👀 pic.twitter.com/5T7Gro1aQx
