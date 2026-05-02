Η τύχη γύρισε την πλάτη στον Ντίνο Μαυροπάνο! Η Γουέστ Χαμ βρέθηκε πίσω στο σκορ στην έδρα της Μπρέντφορντ στο 15ο λεπτό με αυτογκολ του Έλληνα αμυντικού, ο οποίος σκόραρε έξι λεπτά αργότερα για τα Σφυριά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, κατόπιν ελέγχου στο VAR.

Η Γουέστ Χαμ δίνει μια κομβική αναμέτρηση για την παραμονή της στην Premier League στην έδρα της Μπρέντφορντ και οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 15ο λεπτό, σε μια φάση που ο Έλληνας διεθνής αμυντικός ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα του, καθώς έστειλε τη μπάλα σε λάθος... δίχτυα.

Ο Μαυροπάνος έχει συμβάλει τα μέγιστα το τελευταίο διάστημα, αφού έχει σκοράρει ζωτικής σημασίας τέρματα για την ομάδα του Λονδίνου, στη μάχη που δίνει για τη... σωτηρία της, ωστόσο σήμερα βρέθηκε στο προσκήνιο για τον λάθος λόγο.

Συγκεκριμένα μετά από φάση διαρκείας, οι Μέλισσες άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό του ματς. Στην προσπάθεια του να διώξει τη μπάλα και να προλάβει τον Καγιόντε, ο οποίος είχε... φάτσα την εστία, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, η οποία πρώτα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι.