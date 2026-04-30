Ποτσετίνο: «Αγαπώ την Τότεναμ, ξέρω πόσο υποφέρουν οι άνθρωποί της»

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο που έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League ως προπονητής της Τότεναμ το 2019, μίλησε στο podcast «The Overlap» για την κατάσταση που επικρατεί φέτος στον σύλλογο του Λονδίνου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια αλλά και την αγάπη προς τον κόσμο της ομάδας, που καταλαβαίνει ότι υποφέρει, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Τότεναμ βλέπει ορατό το φάσμα του υποβιβασμού στην Championship έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του Europa League, που ήταν ο πρώτος τίτλος του συλλόγου μετά από 17 ολόκληρα χρόνια.

Τη φετινή σεζόν βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε με δύο βαθμούς διαφορά από τη 17η Γουέστ Χαμ, που αυτή τη στιγμή παραμένει στην κατηγορία.

Ο Ποτσετίνο μίλησε εκτενώς για το δέσιμό του με την ομάδα που θεωρεί κομμάτι του εαυτού του, την κατανόηση και τη στήριξή του στους φιλάθλους των Σπερς, καθώς και τη δυσκολία του να αποδεχθούν μια τέτοια κατάσταση, στην οποία δεν είχαν συνηθίσει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αγαπώ πραγματικά την Τότεναμ. Θα είναι κομμάτι της ζωής μου, ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου ως προπονητής αλλά και της προσωπικής ζωής μου. Είναι πραγματικά λυπηρό καθώς ξέρω πόσο υποφέρουν οι άνθρωποί της, τόσο μέσα στην ομάδα όσο και οι φίλαθλοι. Είναι δύσκολο να αποδεχτείς μία τέτοια κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός κόουτς.

