Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην οπαδική τάξη της Τότεναμ η συνεργασία με το δημοφιλές καρτούν «Πέππα, το γουρουνάκι», ενώ ο σύλλογος βυθίζεται προς την Championship.

Μπαρούτι μυρίζει η ατμόσφαιρα στην Τότεναμ, κι όχι μόνο στα αποδυτήρια. Ο λονδρέζικος σύλλογος βιώνει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία του καθώς παλεύει να παραμείνει στην Premier League, και ο καταποντισμός στη βαθμολογία έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στους οπαδούς της.

Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα όπου τις τελευταίες ώρες επικρατεί αναβρασμός ακόμα και μια συνεργασία του κλαμπ με το δημοφιλές καρτούν «Πέππα, το γουρουνάκι». Στην ιστοσελίδα των Spurs πωλούνται έξι διαφορετικά προϊόντα, από καπέλα και σχολικές τσάντες, μέχρι κασκόλ με την Πέππα, όμως η κίνηση της Τότεναμ δεν ευχαρίστησε πολλούς οπαδούς.

Συγκεκριμένα πολλοί διαμαρτύρονται πως ο σύλλογος έχει ρίξει μεγάλη βαρύτητα στις διαφημιστικές καμπάνιες και συνεργασίες, παρά στον αγωνιστικό σχεδιασμό, με τις συνέπειες να αποτυπώνονται στο γήπεδο.

Θυμίζουμε πως η Τότεναμ βρίσκεται στην 18η θέση της Premier League κι εντός της επικίνδυνης ζώνης της βαθμολογίας, παλεύοντας να αποφύγει έναν εφιαλτικό υποβιβασμό στην Championship.