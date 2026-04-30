Telegraph: «Φαβορί ο Κάρικ για τη Γιουνάιτεντ, αλλά σοβαρός υποψήφιος ο Ιραόλα»
Όπως αποκάλυψε η Telegraph, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να αναζητά τον επόμενο μόνιμο προπονητή της, με τον Μάικλ Κάρικ να παραμένει το μεγάλο φαβορί για τη θέση.
Ο Άγγλος τεχνικός ως υπηρεσιακός έχει μεταμορφώσει την ομάδα από τον Ιανουάριο, οδηγώντας την στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Premier League επομένως αναμένεται να έρθει και η οριστικοποίηση της συμφωνίας τους μόλις εξασφαλιστεί μαθηματικά η έξοδος στο Champions League.
Ωστόσο, η διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων είναι αποφασισμένη να μην επαναλάβει λάθη του παρελθόντος κι εξετάζει σοβαρά κι άλλους υποψηφίους για παν ενδεχόμενο.
Ο Άντονι Ιραόλα προβάλλει ως ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του 44χρονου κόουτς αυτή τη στιγμή, με τον ίδιο να χαίρει μεγάλης εκτίμησης για το έργο του στην Μπόρνμουθ. Ο Ισπανός, που αποχωρεί από τα Κεράσια το καλοκαίρι, θεωρείται ιδανικός προπονητής για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ σε περίπτωση που δεν κρατήσουν τελικά τον Κάρικ.
