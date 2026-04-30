Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα είναι διαθέσιμος στο φινάλε της σεζόν για τη Λίβερπουλ και θα έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει και να αποθεωθεί από τον κόσμο της ομάδας.

Επιτέλους ευχάριστα νέα για τους φίλους της Λίβερπουλ, σε μια σεζόν που τα πράγματα δεν κύλησαν σε καμία περίπτωση όπως ήθελαν, φαίνεται όμως πως το φινάλε θα είναι όμορφο και... συγκινητικό με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος άσος που τραυματίστηκε στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (25/4, 3-1) με την Κρίσταλ Πάλας, φαινόταν ότι δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν και έτσι δεν θα είχε την ευκαιρία να πει το «αντίο» όπως αρμόζει στην πορεία του με τους ''Reds''.

Ωστόσο, ο...Θεός του ποδοσφαίρου αποφάσισε να απονείμει δικαιοσύνη, αφού με ανακοίνωσή του ο σύλλογος από το Μερσεϊσάιντ γνωστοποίησε πως ο «Φαραώ» θα επιστρέψει πριν το φινάλε της σεζόν για να αποχαιρετήσει τους φίλους της ομάδας και το «Άνφιλντ» όπως πρέπει. Αν και δεν έγινε σαφές το πότε θα είναι διαθέσιμος για τον Άρνε Σλοτ, την τελευταία αγωνιστική (24/5) η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπρέντφορντ και πλέον μοιάζει δεδομένο πως η συγκεκριμένη ημέρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες των φίλων της ομάδας και του ποδοσφαίρου γενικότερα.

Η ανακοίνωση:

Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναμένεται να είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί ξανά πριν από το τέλος της σεζόν.

Ο παίκτης με το Νο. 11 αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της νίκης του περασμένου Σαββάτου επί της Κρίσταλ Πάλας στο Άνφιλντ για την Πρέμιερ Λιγκ.

Το πρόβλημα που προκάλεσε την αποχώρησή του έχει πλέον επιβεβαιωθεί ως ένας μικρός μυϊκός τραυματισμός.

Ωστόσο, αναμένεται ότι ο Σαλάχ θα επιστρέψει στη δράση πριν από το τέλος της σεζόν 2025-26 και την αποχώρησή του από τους Reds αυτό το καλοκαίρι.