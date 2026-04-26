Ο τεχνικός διευθυντής της Αιγύπτου ανέφερε στο Reuters πως ο τραυματισμός του Μοχάμεντ Σαλάχ θα τον κρατήσει εκτός για ένα μήνα.

Φινάλε στη θρυλική πορεία με τη φανέλα της Λίβερπουλ φαίνεται πως μπήκε για τον Μοχάμεντ Σαλάχ το απόγευμα του Σαββάτου (25/4), στο εντός έδρας παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας (3-1) για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ο Αιγύπτιος άσος αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης λόγω ενοχλήσεων, οι οποίες όμως φαίνεται πως δεν θα του επιτρέψουν να φορέσει ξανά την κόκκινη φανέλα, μιας και ως γνωστόν έχει ανακοινώσει πως αποχωρεί στο τέλος της σεζόν.

Όπως αποκάλυψε ο τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Αιγύπτου, Ιμπραίμ Χασάν στο Reuters, ο «Φαραώ» έχει υποστεί ρήξη οπίσθιου μηριαίου και θα χρειαστεί περίπου ένα μήνα για να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Έτσι, φαίνεται πως αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την ομάδα του Μερσεϊσάιντ.

Η Λίβερπουλ δεν έχει ανακοινώσει κάτι ακόμη, ωστόσο αν το παραπάνω επιβεβαιωθεί, τότε ο 33χρονος winger αποχωρεί με 257 γκολ και 122 ασίστ σε 440 συμμετοχές, έχοντας κατακτήσει 2 φορές την Premier League, ένα Champions League, 3 League Cup, 1 FA Cup, 1 Community Shield, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και 1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και φυσικά σπάζοντας πάμπολλα ρεκόρ.