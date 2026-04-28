«Ο Μέινου» ανανέωσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το 2031»

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κόμπι Μέινου κατέληξε σε πλήρη συμφωνία για την υπογραφή νέου μακροπρόθεσμου συμβολαίου με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Κόμπι Μέινου είχε συνδεθεί έντονα με μια αποχώρηση από το «Ολντ Τράφορντ» τόσο το περασμένο καλοκαίρι, όσο και τον Ιανουάριο, όταν και βρέθηκε εκτός εύνοιας από τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, αλλά επέστρεψε στο προσκήνιο και έγινε βασικός πυλώνας στο κέντρο της ομάδας, μετά τον διορισμό του Μάικλ Κάρικ και τώρα είναι έτοιμος να αφιερώσει το μέλλον του στον αγγλικό σύλλογο.

Αναλυτικότερα, οι εκπρόσωποι του νεαρού μέσου βρίσκονταν σε συνομιλίες με την ιεραρχία των «κόκκινων διαβόλων» εδώ και αρκετές εβδομάδες για μία ανανέωση της συνεργασίας τους και σύμφωνα τώρα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία αυτή μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να έχει πλεόν οριστικοποιηθεί.

«Έκτακτο: Ο Κόμπι Μέινου συμφώνησε σε όλους τους όρους ενός νέου συμβολαίου με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είναι έτοιμος να υπογράψει!. Η συμφωνία θα ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2031 με αυξημένο μισθό, όπως πάντα αναφέρεται. Καταλαβαίνω ότι θα είναι επίσημη πριν από το τέλος της σεζόν, ο Κόμπι θα μπορούσε να υπογράψει αυτή την εβδομάδα», έγραψε στο «X» ο Ιταλός δημοσιογράφος.

April 28, 2026

Μιλώντας στο Sky Sports μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Μπρέντφορντ το βράδυ της Δευτέρας (27/04), ο Μέινου απεφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του, όμως τόνισε πως μετά την αλλαγή στο πάγκο της ομάδας απολαμβάνει και πάλι το ποδοσφαίρο, σημειώνοντας πως: «Απόλαυσα κάθε λεπτό, ειδικά τώρα υπό τις οδηγίες του προπονητή. Απλώς νιώθω την αυτοπεποίθηση».