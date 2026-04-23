Ο Πογκμπά «προειδοποιεί» τον Μέινου να σκεφτεί το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουναίτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες για την επέκταση της συνεγασίας της με τον Κόμπι Μέινου, αλλά ο πρώην παίκτης των «κόκκινων διαβόλων», Πολ Πογκμπά, «προειδοποίησε» τον νεαρό μέσο, προτού υπογράψει κάποιο νέο συμβόλαιο, να δώσει προτεραιότητα στον χρόνο συμμετοχής του.

Ο 21χρονος μέσος είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν, καθώς δεν ήταν στα πλάνα του πρώην προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ, προτού επανεμφανιστεί ως κεντρικός παίκτης υπό τις οδηγίες του Μάικλ Κάρικ.

Ο Πογκμπά, ο οποίος έφυγε δύο φορές από το Ολντ Τράφορντ αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες, βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast του Ριο Φέρντιναντ, «Riomeets» και άφησε να εννοηθεί ότι το εξωτερικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μέινου θα είναι υψηλό.

«Είναι ένα τόσο ταλαντούχο παιδί. Είναι ακόμα νέος. Είναι πραγματικά δύσκολο. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς νιώθει. Θα έχει όλες τις ομάδες να τον κυνηγούν, αυτό είναι σίγουρο. Ίσως δεν είναι η σωστή απόφαση. Και είναι πραγματικά δύσκολο για μένα να πω ότι πρέπει να φύγει όταν τον αγαπούν οι άνθρωποι στη Γιουνάιτεντ».

«Είναι ένας τόσο σπουδαίος παίκτης, με μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να κάνει μια σπουδαία καριέρα και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οπότε δεν ξέρω, αλλά του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω ποια απόφαση θα πάρει. Θέλω απλώς να δω αυτό το παιδί να παίζει γιατί είναι ευχάριστο να τον βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο».

«Έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται, αν είναι καλός με τον προπονητή και αν ο προπονητής τον εμπιστεύεται πραγματικά, επειδή θα έχει όλες τις ομάδες στο πλευρό του», δήλωσε ο Πογκμπά.

“He’s such a talented kid. He’s still young. It’s really DIFFICULT. It’s all about how he feels. He’s going to have all the clubs after him, this is for SURE.



Η αλήθεια είναι πως με την άφιξη του Κάρικ, ο χρόνος συμμετοχής του Μέινου έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς ο απόφοιτος της ακαδημίας έχει ξεκινήσει βασικός σε κάθε διαθέσιμο αγώνα υπό τις οδηγίες του Άγγλου τεχνικού, καταγράφοντας μάλιστα 2 ασίστ σε 23 εμφανίσεις.

Ο νεαρός διεθνής αγωνίζεται τώρα για μια θέση στην αποστολή του Τόμας Τούχελ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την επέκταση.