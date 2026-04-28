Ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε τον Ρονάλντο και γράφει ιστορία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η Μάντσεστερ Γιουναίτεντ υποδέχθηκε χθες (27/04) στο «Ολντ Τράφορντ» τη Μπρέντφορντ, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League και επικράτησε με 2-1 χάρη στα γκολ των Κασεμίρο (11') και Σέσκο (43').
Μάλιστα, την ασίστ για το τέρμα του Σλοβένου την «μοίρασε» ο αρχηγός της ομάδας, Μπρούνο Φερνάντες, πετυχαίνοντας παράλληλα και ένα ιστορικό ορόσημο. Πιο συγκεκριμένα ο Πορτογάλος διεθνής έχει πλέον 140 συμμετοχές σε γκολ (70 γκολ και 70 ασίστ) στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ίσες με το σύνολο που πέτυχε ο συμπατριώτης του, Κριστιάνο Ρονάλντο, (103 γκολ και 37 ασίστ) κατά τη διάρκεια της θητείας του στους «κόκκινους διαβόλους».
Bruno Fernandes has now matched Cristiano Ronaldo's 140 goal contributions in the Premier League for Manchester United.
Παράλληλα, ο 31χρόνος μέσος «κυνηγάει» ακόμη μία σπουδαία διάκριση, καθώς απέχει πλέον μόλις δύο ασίστ από το να καταρρίψει το ρεκόρ για τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν στο πρωτάθλημα, το οποίο κατέχουν από κοινού οι Τιέρι Ανρί και Κέβιν Ντε Μπρόινε με 20.
🚨✨ Bruno Fernandes reaches 19 Premier League assists…
…just one assist away from equalling the records of Kevin de Bruyne and Thierry Henry, two away for breaking the record.
