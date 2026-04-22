Ο Πολ Πογκμπά μίλησε στο vidcast του Ριο Φέρντιναντ και αποθέωσε τον Μπρούνο Φερνάντες.

Στο vidcast του Ριο Φέρντιναντ, ''Riomeets'' βρέθηκε καλεσμένος ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν της Μονακό, Πολ Πογκμπά.

Ο Γάλλος, που για ένα διάστημα στην καριέρα του υπήρξε εκ των κορυφαίων της θέσης του, προσπαθεί και πάλι μέσω των Μονεγάσκων να βρει τα πατήματά του και να επιστρέψει σε world class επίπεδο.

Σε αυτό που θεωρεί πως βρίσκεται ο Μπρούνο Φερνάντες, για τον οποίο μόνο καλά λόγια είχε να πει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ο Πογκμπά μιλώντας στον Φέρντιναντ τόνισε πως ο Πορτογάλος κάνει απίστευτα πράγματα στους «κόκκινους διαβόλους» και, αν έπαιζε στη Σίτι, θα ήταν στους 3 υποψήφιους για τη «Χρυσή Μπάλα».

«Μπορεί ο Μπρούνο να κάνει περισσότερα από όσα ήδη κάνει τώρα στη Γιουνάιτεντ; Δεν νομίζεις ότι αν ήταν στην άλλη ομάδα, θα ήταν στους 3 κορυφαίους, στους 3 υποψήφιους για τη ''Χρυσή Μπάλα''; Για μένα, αν τον βάλεις στη Σίτι, είναι σίγουρα στους 3 (σσ για τη ''Χρυσή Μπάλα''). Με τα στατιστικά, με τη σεζόν που κάνει, με τον τρόπο που παίζει, αλλά αν δεν νικάς...»