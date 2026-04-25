Η Φούλαμ επικράτησε 1-0 της Άστον Βίλα, σε ένα αποτέλεσμα που αφορά και ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Μετά από τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς ήττα, η Άστον Βίλα λύγισε με 1-0 από τη Φούλαμ εκτός έδρας και παρέμεινε τέταρτη στη βαθμολογία της Premier League, με τη Λίβερπουλ να είναι στο -3 και να δύναται να την πιάσει και να την αφήσει πίσω της στην ισοβαθμία.

Το ματς κρίθηκε στο 43ο λεπτό, όταν ο Σεσενιόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από επέμβαση του Μαρτίνες, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να έχει και ακυρωθέν γκολ στο 66'. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα ανέβηκε δέκατη και παρέμεινε ζωντανή για την έξοδο στην Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα αυτό άφησε πικρή γεύση στις ελληνικές ομάδες, καθώς ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θέλουν το σύνολο του Ουνάι Έμερι να κατακτήσει το Europa League και να τερματίσει στην πρώτη τετράδα προκειμένου να ωφεληθούν σε περίπτωση που τερματίσουν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League - με τους Ερυθρόλευκους να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουν έναν γύρο στα προκριματικά και τους δύο Δικέφαλους να δύνανται να ανέβουν στους ισχυρούς χάρη στο rebalancing.