Η δεύτερη θέση οδηγεί στο Champions League;

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα εντελώς διαφορετικά δεδομένα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ στην περίπτωση που πάρουν το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο και μετάσχουν στο League Path των προκριματικών.

Πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο για την ελληνική ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στα πλέι οφ, πίσω από την πρωταθλήτρια, να καταφέρει να φτάσει μέχρι τη League Phase του Champions League μέσα από την προκριματική διαδικασία στο League Path;

Αντικειμενικά πολύ δύσκολο, αλλά όχι απίθανο και σίγουρα τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, λόγω των σημαντικών διαφορών που έχουν στον ευρωπαϊκό τους συντελεστή.

Σε κάθε περίπτωση κρατήστε για αρχή ότι και τους τρεις υποψήφιους δεύτερους από το ελληνικό πρωτάθλημα θα τους διευκολύνει πάρα πολύ αν ο εφετινός κάτοχος του Europa League έχει και απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League από το πρωτάθλημα της χώρας του. Κάτι που συνέβη πρόπερσι, αλλά όχι και πέρυσι με την Τότεναμ!

Επί της ουσίας αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο ενδεχόμενο κατάκτησης του Europa League από την Αστον Βίλα! Νότιγχαμ, Φράιμπουργκ και Μπράγκα δεν έχουν πιθανότητες να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα οι δυο πρώτες ή πολύ περισσότερο να είναι πρωταθλήτρια Πορτογαλίας η τρίτη…

Σε αυτό το ενδεχόμενο η ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή από τα προκριματικά συμπεριλαμβανομένου και του League Path θα καλύψει τη θέση του κατόχου του Europa και θα αποχαιρετίσει το League Path των προκριματικών.

Ενας πολύ καλός αντίπαλος λιγότερος (δεδομένα και φέτος αυτή θα είναι η δεύτερη ομάδα της Πορτογαλίας πίσω από την Πόρτο, η Μπενφίκα ή η Σπόρτινγκ Λισαβόνας) και δύο από τις έξι ομάδες του δεύτερου προκριματικού (από εκεί που ξεκινάει και ο δεύτερος της Super League) βάσει συντελεστή θα προαχθούν στον τρίτο προκριματικό!

11 ομάδες για 2 θέσεις!

Ποιες ομάδες όμως μετέχουν στο League Path των προκριματικών του Champions League; 11 μόλις ομάδες σε τρεις προκριματικούς γύρους για δύο εισιτήρια στη League Phase! Εξι ομάδες ξεκινούν από τον δεύτερο προκριματικό στα τέλη Ιουλίου (21/22 και 28/29) και εφέτος είναι οι δεύτερες Τουρκίας, Νορβηγίας, Ελλάδας, Αυστρίας, Σκωτίας και Πολωνίας.

Προκρίνονται οι τρεις και διασταυρώνονται με τις πέντε ομάδες που ξεκινούν από τον τρίτο προκριματικό και είναι η τέταρτη της Γαλλίας, η τρίτη της Ολλανδίας και οι δεύτερες Πορτογαλίας, Βελγίου και Τσεχίας.

Από αυτές τις οχτώ ομάδες οι τέσσερις που θα αποκλειστούν πάνε απευθείας από τον τρίτο προκριματικό στη League Phase του Europa (χωρίς άλλη αγωνιστική υποχρέωση!) και οι τέσσερις που θα προκριθούν στα πλέι οφ παίζουν στην ουσία δύο… ημιτελικούς για τα δύο εισιτήρια στη League Phase του Champions League.

Εννοείται ότι και οι δύο ομάδες που θα αποκλειστούν από τα πλέι οφ πάνε στη League Phase του Europa.

Για να δώσουμε μία εικόνα του γκρουπ των 11 ομάδων με τα τωρινά δεδομένα:

-Τέταρτη στη Γαλλία είναι η Λιλ, αλλά στο σαμπιονά όλα είναι ανοιχτά: τέταρτη μπορεί να τερματίσει από την τρίτη σήμερα Λιόν έως και την έβδομη Μονακό!

-Τρίτη στην Ολλανδία εδώ και πολλές αγωνιστικές είναι η Ναϊμέγκεν, αλλά έχει κοντά Τβέντε και Αγιαξ

-Δεύτερη στην Πορτογαλία θα είναι η Μπενφίκα ή η Σπόρτινγκ

-Δεύτερη στο Βέλγιο δείχνει πολύ πιθανή η Μπριζ, όπως και στην Τσεχία η Σπάρτα Πράγας

-Μάλλον σίγουρη δεύτερη στην Τουρκία θα είναι η Φενέρ, σίγουρα δεύτερη στη Νορβηγία η Μπόντο Γκλιμτ, η μόνη που περιμένει εδώ και καιρό τις άλλες δέκα της παρέας…

-Στη Σκωτία είναι η Ρέιντζερς, που διεκδικεί όμως την πρώτη θέση από τη Χαρτς

-ΛΑΣΚ και Γιαγκελόνια είναι δεύτερες αυτή τη στιγμή σε Αυστρία και Πολωνία

-Τρεις οι υποψήφιες και στην Ελλάδα με νυν δεύτερο τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να έχει ήδη εξασφαλίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις…

Με εξασφαλισμένο εισιτήριο ο Ολυμπιακός;

Ας ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό που με τα τωρινά δεδομένα θα έπαιρνε το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για το Champions League. Στο ενδεχόμενο τοu rebalancing (με την Αστον Βίλα κάτοχο του Europa League) o Oλυμπιακός είναι ο μόνος από τους τρεις που θα απέφευγε τον δεύτερο προκριματικό και μαζί με την Μπόντο Γκλιμτ βάσει συντελεστή θα… ανέβαινε στον τρίτο προκριματικό (4/5 και 11 Αυγούστου), κάτι που θα σήμαινε ότι θα είχε εξασφαλισμένο εισιτήριο μίνιμουμ για το Europa, ακόμα και αν αποκλειόταν εκεί!

Ισχυρός θα ήταν ο Ολυμπιακός και στον τρίτο προκριματικό και με τα τωρινά δεδομένα θα απέφευγε Μπριζ, Λιλ και Μπόντο Γκλιμτ και οι υποψήφιοι αντίπαλοί του θα ήταν Ρέιντζερς, Φενέρ, Σπάρτα Πράγας και Ναϊμέγκεν.

Αν προκρινόταν στα πλέι οφ θα έβρισκε μπροστά του Μπριζ ή Λιλ.

Αν δεν υπάρξει rebalancing ο Ολυμπιακός θα μάθαινε αντίπαλο από τις 17 Ιουνίου, θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό και εκεί ως ισχυρός οι τρεις υποψήφιοι αντίπαλοί του με τα τωρινά δεδομένα θα ήταν Φενέρ, Γιαγκελόνια και ΛΑΣΚ με πρώτο ματς στις 21 ή 22 Ιουλίου και ρεβάνς στις 28 ή 29!

Σε αυτό το ενδεχόμενο το πιο πιθανό σενάριο τον θέλει ανίσχυρο στον τρίτο προκριματικό με υποψήφιους αντιπάλους Μπενφίκα ή Σπόρτινγκ, Μπριζ, Λιλ και Μπόντο. Ισχυρός στον τρίτο προκριματικό θα είναι με τέταρτη στη Γαλλία τη Μαρσέιγ ή και τη Μονακό, από τις οποίες έχει καλύτερη συντελεστή.

Ισχυρός με rebalancing και ο ΠΑΟΚ!

To rebalancing στο League Path του Champions League με κατάκτηση του Europa από την Αστον Βίλα εξυπηρετεί και τον ΠΑΟΚ.

Πολύ δύσκολο να έχει έναν από τους δύο καλύτερους συντελεστές του δεύτερου προκριματικού για να… προαχθεί στον τρίτο (εκτός αν η Ρέιντζερς κατακτήσει τον τίτλο στη Σκωτία και η Φενέρ χάσει τη δεύτερη θέση στην Τουρκία, κάτι μάλλον απίθανο), αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ένας από τους δύο ισχυρούς του β’ προκριματικού μαζί με τη Φενέρ (Μπόντο και Ρέιντζερς θα ανέβαιναν στον τρίτο προκριματικό) και με τα τωρινά δεδομένα θα έπρεπε να αποκλείσει μία ομάδα εκ των ΛΑΣΚ ή Γιαγκελόνια για να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό και να εξασφαλίσει μίνιμουμ τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa.

Χωρίς rebalancing, δηλαδή με τον κάτοχο του Europa να παίρνει την απευθείας θέση στη League Phase του Champions League, ο ΠΑΟΚ υστερώντας σε συντελεστή θα ήταν ανίσχυρος στον δεύτερο προκριματικό με ΛΑΣΚ και Γιαγκελόνια και θα είχε ως υποψήφιους αντιπάλους Μπόντο, Φενέρ και Ρέιντζερς.

Θα μπορούσε να ήταν ισχυρός αν η Ρέιντζερς μετακομίσει στα προκριματικά των πρωταθλητών και στείλει ως δεύτερη από τη Σκωτία τη Χαρτς στο League Path.

AEK: Η αξία της νίκης με τη Ράγιο!

Τα ίδια πάνω κάτω θα ισχύσουν και για την ΑΕΚ, αν τερματίσει δεύτερη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με ή και χωρίς rebalancing του εφετινού κατόχου του Europa League η ΑΕΚ θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό με τρεις γύρους μέχρι τη League Phase του Champions League, σε αντίθεση βεβαίως με το εισιτήριο του πρωταθλητή που είναι απευθείας για τα πλέι οφ.

Χωρίς rebalancing στον δεύτερο προκριματικό θα ήταν ανίσχυρη με υποψήφιους αντιπάλους Μπόντο, Φενέρ και Ρέιντζερς. Στο ενδεχόμενο που η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa και είναι στην πρώτη τετράδα της Πρέμιερ, τότε Μπόντο και Ρέιντζερς θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό και η ΑΕΚ θα ήταν ισχυρή μαζί με τη Φενέρ και υποψήφιους αντιπάλους ΛΑΣΚ και Γιαγκελόνια, τις οποίες ξεπέρασε σε συντελεστή με την τελευταία της νίκη στο εφετινό Conference επί της Ράγιο…

Εννοείται ότι θα είναι ανίσχυρη στους δύο επόμενους προκριματικούς με υποψήφιους αντιπάλους ομάδες όπως η Μπενφίκα ή η Σπόρτινγκ, η τέταρτη της Γαλλίας, η Μπριζ και πιθανότατα η Μπόντο Γκλιμτ.

Καμία σχέση με τους υποψήφιους αντιπάλους που θα έχει στο μονοπάτι των πρωταθλητών, όπου με μια πρόκριση θα είναι στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.