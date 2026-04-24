Τεράστιο βήμα παραμονής στην Premier League έκανε η Νότιγχαμ Φόρεστ, που διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας τη Σάντερλαντ και ξέφυγε στο +8 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας και την Τότεναμ, έχοντας ένα ματς παραπάνω!



Το αυτογκόλ του Χιουμ στο 17' μετά την κεφαλιά του Ζεσούς έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, που καθάρισαν ουσιαστικά το ματς μέσα σε ένα εξάλεπτο λίγο αργότερα! Στο 31', ο Γουντ εκμεταλλεύτηκε ολέθριο λάθος στην αντίπαλη άμυνα και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ τρία λεπτά μετά ο Γκιμπς-Γουάιτ σκόραρε και αυτός με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Στο 37', ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, με τον Ζεσούς να σκοράρει με κοντινή προσπάθεια, τελειώνοντας ουσιαστικά τον αγώνα πριν καν την ανάπαυλα...



Με το σκορ σε τέτοια επίπεδα, η Φόρεστ είχε πλέον μονάχα να διαχειριστεί το προβάδισμά της και παρότι οι Μαυρόγατες μείωσαν με τον Μπάλαρντ στο 61', το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, με τον Άντερσον να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις με ωραίο πλασέ.