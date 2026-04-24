Την ώρα που η Τότεναμ έχει κλείσει 15 αγωνιστικές χωρίς νίκη στην Premier League, υπάρχει ομάδα του ευρωπαϊκού top-5 που τα πάει ακόμα χειρότερα...

Αν κάποιος έλεγε στους οπαδούς της Τότεναμ στις 28 Δεκεμβρίου ότι το διπλό ενάντια στην Κρίσταλ Πάλας θα ήταν η τελευταία νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα για το επόμενο τετράμηνο, πιθανότατα θα τον χτυπούσαν φιλικά στην πλάτη και θα γελούσαν. Ωστόσο, το παραπάνω σενάριο εξελίχτηκε σε εφιαλτική πραγματικότητα για τους Spurs, που έχουν συμπληρώσει 15 αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-6-9), με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό στην Championship!

Ψαχουλεύοντας στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, μπορεί να βρει κανείς μονάχα μία ομάδα που τρέχει χειρότερο σερί από την Τότεναμ. Ο λόγος για τη Μετς, που έχει να νικήσει στη Ligue 1 από τις 9 Νοεμβρίου και έκτοτε μετρά 18 αγώνες πρωταθλήματος δίχως τρίποντο (0-4-14)! Σερί που προφανώς έχει αφήσει στον πάτο της βαθμολογίας τη γαλλική ομάδα, που σύντομα αναμένεται να υποβιβαστεί και μαθηματικά.

Αξίζει πάντως να αναφερθούμε και στην περίπτωση της Εσπανιόλ, η οποία έχει και αυτή 15 αγωνιστικές χωρίς νίκη στη La Liga. Τελευταία, ενάντια στην Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 22 Δεκεμβρίου, με τους Περικίτος να μετρούν 0-5-10 στο διάστημα αυτό και από εκεί που πήγαιναν καρφί για Ευρώπη, είναι πλέον δωδέκατοι και στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού...