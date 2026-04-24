Η Τότεναμ αναζητεί ψυχολογό μέσω αγγελίας για να βελτιώσει τη νοοτροπία της ομάδας

Με πρωτοβουλία του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, η Τότεναμ βρίσκεται στην εύρεση ψυχολογού, ο οποίος θα βοηθήσει πνευματικά τους παίκτες της ομάδας, ώστε να αποφευχθεί ο υποβιβασμός.

Με πέντε αγωνιστικές της Premier League να απομένουν, τα πράγματα για την Τότεναμ δυσκολέυουν όλο ένα και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή τα «σπιρούνια» βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού και χρειάζονται απεγνωσμένα να μαζέψουν βαθμούς και να ξεφύγουν από την 18η θέση.

Σύμφωνα τώρα με αποκλειστικό δημοσίευμα των «Times», ο λονδρέζικος σύλλογος με πρωτοβουλία του προπονητή, Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι, έχει αναρτήσει μια αγγελία εργασίας για έναν επαγγελματία ψυχολόγο, με σκοπό την υποστήριξη των παικτών και τη βελτίωση της νοοτροπίας της ομάδας, ώστε να μπορέσει να αποφευχθεί ο υποβιβασμός.

(🥇) 🚨 NEW: #thfc are advertising for a new Lead Psychologist to work with the First Team. 🧠@Matt_Law_DT pic.twitter.com/SCD3gFBo4f April 22, 2026

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως αρκετοί παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Τσάβι Σίμονς, συνεργάζονται ήδη με τους δικούς τους ψυχολόγους, αλλά ο σύλλογος θέλει τώρα κάποιον που θα ενσωματωθεί απευθείας στην πρώτη ομάδα.

Η προκήρυξη της θέσης εργασίας αναφέρει ότι ο/η επιτυχών/ουσα υποψήφιος/α «θα είναι υπεύθυνος/η για την καθοδήγηση της εφαρμογής ψυχολογικής υποστήριξης για επαγγελματίες παίκτες υψηλού επιπέδου. Ο ρόλος περιλαμβάνει την παρακολούθηση των παικτών μεμονωμένα, τη συστηματική συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό απόδοσης, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη μιας κουλτούρας απόδοσης που ενσωματώνει τις ψυχολογικές διαστάσεις εντός της ομάδας».

«Αυτή η θέση απαιτεί έναν αξιόπιστο, διακριτικό και άκρως αποτελεσματικό επαγγελματία σε περιβάλλον Πρέμιερ Λιγκ, ικανό να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με παίκτες και προπονητές, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που αναμένεται στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου», καταλήγει η αγγελία των «πετεινών».