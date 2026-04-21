Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Άρνε Σλοτ αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία και τη Λίβερπουλ, ο Άρνε Σλοτ τα πήγε περίφημα, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League. Η δεύτερη σεζόν του Ολλανδού ωστόσο δεν θυμίζει σε τίποτα την προηγούμενη, με τους Κόκκινους να μένουν χωρίς τρόπαιο και να προσπαθούν απλά να εξασφαλίσουν την έξοδο στο Champions League.

Κάτι που όπως φαίνεται, αρκεί για να διατηρήσει τον 47χρονο τεχνικό στο Άνφιλντ. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου σκέφτονται να κρατήσουν τον Σλοτ στο τιμόνι και για τη νέα σεζόν, όντες ευχαριστημένοι που η Λίβερπουλ είναι στο +7 από την έκτη Τσέλσι, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

«Ακούω ότι ο Σλοτ θα είναι προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν εάν εξασφαλιστεί η έξοδος στο Champions League, κάτι που φαίνεται πως θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζέιμι Κάραγκερ στην εκπομπή Monday Night Football, με τον Ολλανδό να έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.