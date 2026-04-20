Ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ τοποθετήθηκε αναφορικά με το μέλλον στην Αγγλία με τη φανέλα της Λίβερπουλ, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στους Reds.

«Το συμβόλαιό μου λήγει το 2028, μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ, όπως έχω πει πολλές φορές», δήλωσε ο Σόμποσλαϊ σχετικά με το μέλλον του στη Λίβερπουλ, με τον Ούγγρο να δείχνει την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ για αρκετά χρόνια ακόμη.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός είναι από τους διακριθέντες σε μια κακή χρονιά για τους Reds, οι οποίοι δε θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν κάποιο τρόπαιο. Με τους Σαλάχ και Ρόμπερτσον να αποχωρούν στο τέλος της σεζόν, ο «Σόμπο» βάσει ηλικίας και potential θα μπορούσε να είναι ένας εκ των ηγετών μελλοντικά για την ομάδα του... λιμανιού και σίγουρα οι φίλοι των κόκκινων δε θα ήθελαν να χάσουν έναν από τους πιο ποιοτικούς τους παίκτες.

Ο «Μαγυάρος» διεθνής ωστόσο φάνηκε να καθησυχάζει το κοινό της Λίβερπουλ, με μια τοποθέτηση στην οποία ναι μεν ήταν αινιγματικός, ωστόσο έδειξε πόσο χαρούμενος είναι στην ομάδα και τόνισε πως δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον αγγλικό σύλλογο.

Ο Σόμποσλαϊ αποτελεί μέλος της ομάδας από το 2023 και τη φετινή σεζόν μετρά 12 γκολ και 9 ασίστ σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Δεν έχει υπάρξει πραγματική πρόοδος όσον αφορά το νέο συμβόλαιο. Το συμβόλαιό μου λήγει το 2028, οπότε είμαι έτοιμος να φύγω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, και μετά ας δούμε». Μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ, όπως έχω πει πολλές φορές. Αγαπώ τους οπαδούς και μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι εδώ. Η οικογένειά μου είναι».