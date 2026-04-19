Δημοσίευμα της «Sun» υποστηρίζει πως ο Ντιέγκο Σιμεόνε είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Λίαμ Ροσένιορ στον πάγκο της Τσέλσι.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε στο Λονδίνο; Η «Sun» σε δημοσίευση της αναφέρει πως ο «Τσόλο» πιθανότατα θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια παρουσίας στους Ροχιμπλάνκος.

Η Τσέλσι σύμφωνα με τους Άγγλους παρουσιάζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός του Αργεντινού τεχνικού, καθώς οι Μπλε δεν είναι ευχαριστημένοι από τον Λίαμ Ροσένιορ, του οποίου το μέλλον μοιάζει επισφαλές στο Λονδίνο.

Παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιο του, ο 41χρονος προπονητής δεν έχει πείσει τη διοίκηση των δις Πρωταθλητών Ευρώπης, αφού ο αποκλεισμός από την Παρί Σεν Ζερμέν με χαρακτηριστική ευκολία στο Champions League και τα αλλεπάλληλα αρνητικά αποτελέσματα στο Νησί, δείχνουν να έχουν φέρει τον Άγγλο κόουτς σε δυσχερή θέση.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ωστόσο οι Λονδρέζοι φαίνεται να έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Σιμεόνε για το μακροπρόθεσμο πλάνο του συλλόγου, που έχουν οραματιστεί.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η περίπτωση του Λατινοαμερικανού προπονητή, τότε η Τσέλσι θα στραφεί στον Νάγκελσμαν.