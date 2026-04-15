Το «ευχαριστώ» του Σιμεόνε στους παίκτες του μέτα την πρόκριση της Ατλέτικο

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε εμφανίστηκε συγκινημένος στη συνέντευξη Τύπου μετά τον θρίαμβο της Ατλέτικο επί της Μπαρτσελόνα και ευχαρίστησε τους παίκτες του για την εμφανίση τους.

Η Ατλετικό Μαδρίτης αν και ηττήθηκε με 1-2 στο «Μετροπολιτάνο» το βράδυ της Τρίτης (14/04), με συνολικό σκορ 3-2 απέκλεισε την Μπαρτσελόνα και πήρε εκείνη το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Ντιέγκο Σιμεόνε, εμφανίστηκε αρκετά χαρούμενος για τη πρόκριση της ομάδας του και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση του.

«Ουφ, έχουν περάσει 14 χρόνια και, ειλικρινά, το να βλέπω την ομάδα να εξακολουθεί να αγωνίζεται με συγκινεί πραγματικά. Οι παίκτες έχουν αλλάξει, έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή αμέτρητες φορές και τώρα να 'μαστε πάλι ανάμεσα στους τέσσερις κορυφαίους της Ευρώπης».

«Παίζουμε σε έναν ημιτελικό του Champions League... ουάου, αυτό είναι υπέροχο. Θα μπούμε με όλο τον ενθουσιασμό και την πίστη μας. Γνωρίζουμε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μας. Έχουμε πολλή πίστη, είμαστε προετοιμασμένοι και θα κυνηγήσουμε αυτό που κυνηγάμε εδώ και πολλά χρόνια».

Εν συνεχεία έδωσε τα εύσημα στους Καταλανούς, σημειώνοντας το πόσο καλή ομάδα είναι και το πόσο πολύ τους δυσκόλεψε.

«Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά καλά, με απίστευτη ταχύτητα. Είναι δύσκολο να τους συγκρατήσεις, καταβάλαμε τεράστια προσπάθεια αφού χάναμε με 0-2, παρά τα ατομικά λάθη και καταφέραμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι και να παραμείνουμε ήρεμοι. Στη συνέχεια, το 1-2 ήταν ένα υπέροχο γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο. Η προσθήκη των Νίκο, Μπαένα και Σόρλοθ μας έδωσε ενέργεια και άρχισαν να χάνουν αυτή την ταχύτητα, αφήνοντας τις σέντρες στους Αραούχο και Λεβαντόφσκι».

«Είναι πολύ καλοί. Όταν παίζεις εναντίον ομάδων σαν κι αυτές και κάνεις λάθη, δεν σε συγχωρούν. Θα μπορούσε να συμβεί. Σκεφτόμασταν ότι μπορεί να σκοράρουν ένα ή δύο γκολ. Έπρεπε να παίξουμε, να επιτεθούμε και να επιβληθούμε. Το παιχνίδι δεν είχε να κάνει με την άμυνα, ακόμα κι αν ο αντίπαλος σε αναγκάζει να το κάνεις, είτε το θέλεις είτε όχι. Μερικές φορές δεν θέλεις να αμυνθείς, αλλά σε αναγκάζουν επειδή δεν μπορείς να τους πάρεις την μπάλα».

«Κάθε φορά που τους αντιμετωπίζουμε, ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να τους επιτεθούμε. Είχαν περισσότερη κατοχή αυτή τη φορά. Στον προηγούμενο αγώνα, ήταν πιο ισορροπημένοι. Αν δεν τους επιτεθείς, χάνεις. Είναι πολύ καλοί στην επίθεση. Ξέραμε τις ευκαιρίες που θα είχαμε. Στο Κύπελλο Ισπανίας, είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο εδώ και μετά έπρεπε να υποφέρουμε εκεί. Στον πρώτο αγώνα του Champions League, αξιοποιήσαμε τις κομβικές στιγμές και αυτό το προβάδισμα με 0-2 μας έδωσε λίγο χώρο για έναν δύσκολο αγώνα».

Ο Τσόλο ευχαρίστησε ακόμη τους παίκτες του, τονίζοντας το πόσο κομβικοί ήταν, αλλά και την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν για να αποκλείσουν τους «Μπλαουγκράνα» από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Ο τρόπος που έτρεξαν οι Χουλιάν και Γκριεζμάν... το έργο των Γιορέντε, Ναχουέλ και Κόκε, η απίστευτη απόδοση του Ματέο... το πώς μπήκαν οι αναπληρωματικοί. Μας έδωσε τεράστια δύναμη. Τους είπα μετά τη λήξη του αγώνα ένα μεγάλο ευχαριστώ».

❤️🤍 Diego Simeone: “I’ve been here for 14 years and I still feel emotional… I told my players: THANK YOU”. 🥲 pic.twitter.com/u3t5Avq3No April 14, 2026

Τέλος στην ερώτηση για το αν προτιμάει την Άρσεναλ ή την Σπόρτινγκ στον ημιτελικό, ο Αργεντίνος τεχνικός απάντησε πως: «Δεν με νοιάζει. Πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε έναν τελικό το Σάββατο».