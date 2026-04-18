Ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ χρησιμοποίησε τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, για να τονίσει πως η φετινή σεζόν της Λίβερπουλ δεν είναι αποτυχημένη.

Το εγκώμιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπλεξε ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ, αναφερόμενος στη φετινή, κακή αγωνιστική σεζόν που διανύει η Λίβερπουλ.

Ο δεξιός μπακ των ''Reds'' που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Λεβερκούζεν, θέλησε μέσω των όσων είχε πει ο ''Greak Freak'' στο παρελθόν, να δώσει στον κόσμο να καταλάβει πως δεν υπάρχει αποτυχία στα σπορ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Telegraph, ο 25χρονος Ολλανδός ακραίος αμυντικός θύμισε στους ανθρώπους του γνωστού ΜΜΕ τις φράσεις που είχε χρησιμοποιήσει ο Γιάννης.

«Ξέρεις τον Γιάννη; Παρακολουθείς NBA; Πρέπει να τον ακούσεις. Δεν μπορείς να κερδίζεις τα πάντα συνέχεια. Μερικές φορές πρέπει να περνάς από αυτές τις καταστάσεις για να χτίσεις ξανά.

Παρακολουθούσα τον Γιάννη. Τον ρώτησαν: ''Ήταν αυτή η σεζόν μια αποτυχία για εσένα;'' Απάντησε κάπως: ''Όχι. Δεν είναι αποτυχία. Είναι ο δρόμος προς την επιτυχία''. Άρχισε να μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν. Όταν δεν κέρδισε τους τελικούς, ήταν αποτυχία για αυτόν και μήπως υποτίμησε την καριέρα του; Όχι. Ήταν ο δρόμος προς την επιτυχία.

Έτσι, καμία σεζόν δεν πρέπει να θεωρείται αποτυχημένη, ανεξάρτητα από την απογοήτευση. Αυτός είναι ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε την επιτυχία. Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει. Μπαίνετε στα αποδυτήρια εδώ και κοιτάτε γύρω σας πώς είναι: όλοι μισούν να χάνουν. Αλλά αυτό είναι που θα ήθελα να πω, το σημείο που θέτει ο Γιάννης: καμία σεζόν δεν είναι αποτυχημένη. Όταν χάνεις, το συναίσθημα είναι τόσο άσχημο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις. Αλλά είναι βήματα».