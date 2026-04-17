Η Τσέλσι «δένει» τον Καϊσέδο

Δεν το κουνάει από το Στάμφορντ Μπριζ ο Καϊσέδο, ο οποίος τα βρήκε σε όλα με την Τσέλσι και θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της Τσέλσι, που μετρά 49 εμφανίσεις με τη φανέλα των Μπλε φέτος θα δει τις απολλάβες να αυξάνονται σημαντικά με το νέο συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει. Ο λόγος για τον Μοϊσές Καϊσέδο που θα ανανεώσει μέχρι το 2033.

Ο 24χρονος από τον Ισημερινό λίγες αφού δήλωσε πως θέλει να γίνει θρύλος της ομάδας θα ανανεωσει με τους Μπλε και το και το μοναδικό που απομένει είναι να το υπογράψει και να ανακοινωθεί. Να θυμίσουμε πως το προηγούμενο οκταετές συμβόλαιό του είχε υπογραφεί μετά τη μεταγραφή του από τη Μπράιτον το 2023 και τότε είχε σπάσει ρεκόρ στο νήσι, με τη μεταγραφή του να φτάνει τα 115 εκατ. Ποσό όμως που αργότερα ξεπεράστηκε από τη μεταγραφή του Ίσακ στη Λίβερπουλ (125 εκατ. λίρες).

Η ανανέωση αυτή είναι η δεύτερη που κάνει το κλαμπ μετά τον Πάλμερ, έχοντας ως σκοπό να επιβραβεύσει τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας. Ο 24 χρονος πίεζε για νέους όρους μετά κατάκτηση του Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη σεζόν.Στο Λανδίνο τον θεωρούν έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο,και όχι άδικα. Αφού του έχουν δώσει και ηγετικό ρόλο στην ομάδα. Μάλιστα, την περασμένη σεζόν ήταν ο μόνος που έπαιξε σε όλα τα ματς πρωταθλήματος!

Την ίδια στιγμή η Τσέλσι όπως αναφέρει το BBC «τρέχει» και για ανανεώσεις άλλων συμβολαίων. Καθώς σειρά έχουν οι Έντσο Φερνάντες και Λέβι Κόλγουιλ που βρίσκονται σε συζητήσεις.