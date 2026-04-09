Χαβιέρ Παστόρε: Έστειλε μήνυμα συμφιλίωσης της Τσέλσι με τον Φερνάντες

Ο ατζέντης του Έντσο Φερνάντες, Χαβιέρ Παστόρε, έστειλε μήνυμα συμφιλίωσης του πελάτη του, με την πλευρά της Τσέλσι.

Το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις του Έντσο Φερνάντες με τους Μπλε του Λονδίνου ήταν τεταμένες, καθώς ο Αργεντινός μέσος είχε αναφέρει πως του αρέσει αρκετά η Μαδρίτη, η οποία μοιάζει με το Μπουένος Άιρες, κλείνοντας ουσιαστικά το... μάτι στη Ρεάλ. Μετά από αυτή τη δήλωση, ακολούθησε μια σειρά αντιδράσεων προς το πρόσωπο του 25χρονου παίκτη, με τον προπονητή των Λονδρέζων, Λίαμ Ροσένιορ, να ενοχλείται και να τον αφήνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο διαδοχικά παιχνίδια.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ατζέντης του παίκτη και πρώην ποδοσφαιριστής της Ασημένιας, Χαβιέρ Παστόρε, έσπευσε να κατευνάσει τα πνεύματα, δηλώνοντας πως το θέμα θεωρείται λήξαν και πως ο παίκτης του έχει συμφιλιωθεί με τους δις Πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε στην ίδια σελίδα με την Τσέλσι. Συμφιλιωθήκαμε χθες. Δεν υπήρξαν ποτέ πραγματικά προβλήματα. Ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα». «Οι δηλώσεις του δεν ήταν καμία πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στην Τσέλσι. Είναι ο αρχηγός, ένας από τους παίκτες της ομάδας».