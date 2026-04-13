Ριτσάρλισον: «Πολλές φορές, οδηγώντας, σκεφτόμουν να πέσω πάνω σε τοίχο»

Ο Ριτσάρλισον παραχώρησε συνέντευξη στο France Football, όπου μίλησε για τις έντονες ψυχολογικές προκλήσεις και τη δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης.

«Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 βυθίστηκα στην κατάθλιψη. Ήταν σαν να κατέρρευσαν όλα μαζί πάνω μου: ο αποκλεισμός, η προδοσία από τον ατζέντη μου, οικογενειακά ζητήματα, αλλά και προβλήματα με τη φυσική μου κατάσταση. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα να αντιμετωπίσω τόσα πολλά ταυτόχρονα. Ένιωθα σαν να βρίσκομαι σε έναν πάτο χωρίς διέξοδο. Μέσα σε όλο αυτό, γνώρισα έναν έντιμο δικηγόρο, ο οποίος βοήθησε να μπει τάξη στις υποθέσεις μου.

Δούλεψα με ψυχολόγο, αλλά πάνω απ’ όλα γνώρισα τη σύζυγό μου. Μαζί της ένιωσα για πρώτη φορά τι σημαίνει αγάπη. Θυμάμαι ένα απόγευμα, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, την κοίταξα και της είπα: “ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή”. Πολλές φορές, ενώ οδηγούσα, μου περνούσε από το μυαλό να πέσω σε έναν τοίχο. Τώρα όμως που είναι δίπλα μου, δεν κάνω πια τέτοιες σκέψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά o Ριτσάρλισον σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France Football.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα δύσκολα παιδικά του χρόνια στις φαβέλες: «Είχα το στιλ του Νεϊμάρ και φορούσα φανέλα της Σάντος. Μας πέρασαν για διακινητές ναρκωτικών. Στις φαβέλες, οι φανέλες είναι σχεδόν σαν “στολή”. Κάποια στιγμή, ένας άνδρας με σημάδεψε με όπλο στον κρόταφο. Θυμάμαι ότι ήταν μεθυσμένος και μου είπε πως θα με σκοτώσει. Φύγαμε, αλλά φοβόμασταν ότι θα μας πυροβολούσε πισώπλατα».