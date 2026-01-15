Η Τότεναμ θα στερηθεί τον Ριτσάρλισον για έως και δύο μήνες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Η Τότεναμ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ριτσάρλισον για δύο μήνες εξαιτίας του τραυματισμού που αποκόμισε την περασμένη εβδομάδα στο FA Cup.

Ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ στην συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Γουέστ Χαμ το Σάββατο (17/1), επιβεβαίωσε πως ο Βραζιλιάνος θα μείνει εκτός γηπέδου για δύο μήνες: «Δυστυχώς ο Ριτσάρλισον υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έως και επτά εβδομάδες».

Ο 28χρονος επιθετικός υπέστη τραυματισμό στο εντός έδρας παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου, όπου οι Spurs ηττήθηκαν με 2-1 από την Άστον Βίλα για τον τρίτο γύρο του FA Cup. Η απώλεια του Ριτσάρλισον είναι σημαντική δεδομένου του ότι οι Spurs είναι στην 14η θέση της Premier League και αγνοούν την νίκη από τις 28 Δεκεμβρίου κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Ο Βραζιλιάνος φορ έχει σημειώσει τη φετινή σεζόν οκτώ γκολ σε 31 εμφανίσεις, ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στα καλά νέα για τον Δανό προπονητή είναι η επιστροφή του Μπεργκβάλ μετά τον τραυματισμό του και του Μπισούμα, που επέστρεψε από το Copa Africa. Επίσης Σολάνκε, Ουντότζι και το νέο απόκτημα της ομάδας, Γκάλαχερ είναι υποψήφιοι για να αγωνιστούν.