Ντε Τσέρμπι: «Η Σάντερλαντ μας έκανε να υποφέρουμε, έχουμε έλλειψη αυτοπεποίθησης»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι διέγνωσε την έλλειψη αυτοπεποίθησης ως τη βασική αιτία της ήττας της Τότεναμ από τη Σάντερλαντ.

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ως προπονητής της Τότεναμ με το... αριστερό, καθώς η ομάδα του ηττήθηκε με 1-0 στο ντεμπούτο του από τη Σάντερλαντ, χάρη στο γκολ του Μουκιέλε στο 61'.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο νεοφερμένος τεχνικός των «σπιρουνιών» απέδωσε τα αίτια της ήττας στην έλλειψη αυτοπεποίθησης των παικτών του, τονίζοντας πως το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την απόδοση και την εμφάνιση τους.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα στους παίκτες, επειδή έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό από άποψη συμπεριφοράς και πνεύματος. Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα, αλλά η δουλειά μου δεν είναι τόσο στο γήπεδο όσο ψυχολογική. Είναι όλοι καλοί παίκτες και τους λυπάμαι. Θέλω απλά να τους δώσω την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται».

Η έλλειψη αυτοπεποίθησης αποδείχθηκε ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις σκέψεις του Ιταλού μετά τον αγώνα, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι ο φόβος του υποβιβασμού «στοιχειώνει» τους παίκτες του.

Μετά και από τη χθεσινή (12/04) της ήττα, η Τότεναμ βρίσκεται στην 18η θέση της Premier League και φιλοξενεί το ερχόμενο Σάββατο (18/04) την πρώην ομάδα του Ντε Τσέρμπι, Μπράιτον, σε έναν αγώνα που θα κρίνει πολλά για το μέλλον του λονδρέζικου συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση να δείξουμε την ποιότητα μας και να παίξουμε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες θα παίξουν καλύτερα όταν νιώθουν αυτοπεποίθηση. Είμαι σίγουρος ότι αν καταφέρουμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι, όλα θα αλλάξουν. Αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους και πρέπει να ανταποκριθούμε με το σωστό πνεύμα».

«Δεν παίξαμε αρκετά καλά για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, η Σάντερλαντ μας έκανε να υποφέρουμε, αλλά μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Θα ήθελα να βοηθήσω τους παίκτες να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Η δουλειά μου δεν είναι να αλλάξω το στυλ παιχνιδιού, το κρίσιμο κομμάτι είναι η αυτοπεποίθηση. Πρέπει να είμαι θετικός. Όταν κερδίσουμε ένα παιχνίδι τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να αλλάζουμε και άλλα πράγματα».