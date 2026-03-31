Τότεναμ: Ανέλαβε και επίσημα ο Ντε Τσέρμπι
Προπονητής της Τότεναμ με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, με τους Λονδρέζους να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή το απόγευμα της Τρίτης (31/3). Παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από τους οπαδούς, οι Spurs ολοκλήρωσαν τη συμφωνία με τον μέχρι πρότινος τεχνικό της Μαρσέιγ, που θα αποτελέσει τον τρίτο φετινό κόουτς για την αγγλική ομάδα μετά τους Τόμας Φρανκ και Ίγκορ Τούντορ.
Ο Ντε Τσέρμπι, που στο παρελθόν είχε δουλέψει στην Premier League με την Μπράιτον, αναλαμβάνει αρχικά να βγάλει την Τότεναμ από τη μάχη της παραμονής στην οποία απροσδόκητα έμπλεξε μετά τα κάκιστα αποτελέσματα του 2026. Η σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για συμβόλαιο με πολυετή διάρκεια, δίχως να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο.
«Είμαι χαρούμενος που γίνομαι μέλος αυτού του φανταστικού κλαμπ, που είναι ένα από τα μεγαλύτερο στον κόσμο» ανέφερε ο 46χρονος προπονητής, που εξήγησε ότι «ανυπομονώ να βρεθώ στο προπονητικό κέντρο και να δουλέψω με τους παίκτες για να πετύχουμε την αναρρίχηση στη βαθμολογία της Premier League».
We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026
