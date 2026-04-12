Η Νότιγχαμ Φόρεστ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Άστον Βίλα για την 32η αγωνιστική της Premier League, ενώ η Σάντερλαντ... βύθισε κι άλλο την Τότεναμ.

Ισοπαλία που δεν ικανοποιεί κανέναν, αλλά η Τότεναμ έκανε... δώρο στη Φόρεστ! Στο «City Ground» Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, με τους γηπεδούχους να παίρνουν πολύτιμο βαθμό στη μάχη του υποβιβασμού και τους φιλοξενούμενους να μην ξεπερνούν τη Γιουνάιτεντ στην τρίτη θέση, ενώ νιώθουν καυτή την... ανάσα της Λίβερπουλ.

Το πρώτο ημίχρονο είχε έντονο ρυθμό, αρκετές φάσεις και δύο γκολ. Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι με τον Νέκο Ουίλιαμς στο 8ο λεπτό, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους. Κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, η Άστον Βίλα προηγήθηκε στο 23' με το αυτογκόλ του Μουρίγιο.

Στο 38ο λεπτό, η Φόρεστ έφερε το ματς στα ίσα με φοβερό σουτ του Νέκο Ουίλιαμς. Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, η Νότιγχαμ πίεσε ασφυκτικά για να πάρει... κεφάλι στο σκορ, αλλά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο αντίπαλοι μπήκαν με επιθετική διάθεση, με τον Χάτσινσον να απειλεί για τους γηπεδούχους και τον Τίλεμανς για τους Βίλανς. Το παιχνίδι πήγε πολύ στην αθλητικότητα και την πίεση, με τις δύο πλευρές να ψάχνουν το γκολ.

Στο 64ο λεπτό ο ΜακΓκιν παραλίγο να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά ο Σελς έκανε φανταστική απόκρουση στη γωνία του. Τρία λεπτά αργότερα, η Άστον Βίλα έχασε άλλη μια ευκαιρία με τον Ρότζερς να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.

Προϊόντος του χρόνου οι δύο προπονητές έκαναν αρκετές αλλαγές και οι δύο ομάδες συνέχιζαν να απειλούν προκειμένου να πετύχουν το πολυπόθητο γκολ της νίκης. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βίλα συνέχισε να απειλεί, αλλά ο Σελς κατέβασε... ρολά με το τελικό 1-1 να δίνει από έναν βαθμό στις δύο ομάδες.

Φουλ για Championship η Τότεναμ

Οι Μαύρες Γάτες σόκαραν τα Σπιρούνια, καθώς το γκολ του Μουκιελέ στο 61ο λεπτό έβαλαν σε ακόμα μεγαλύτερους... μπελάδες την Τότεναμ, που διανύει τη χειρότερη φάση της σύγχρονης ιστορίας της, αφού αντιμετωπίζει το φάσμα του υποβιβασμού στην Championship.

Οι Λονδρέζοι είναι στην 18η θέση με μόλις 30 βαθμούς έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε, σε απόσταση δύο βαθμών από την 17η Γουέστ Χαμ, που αυτή τη στιγμή παραμένει στα... σαλόνια. Το ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι δε μπόρεσε ν' αλλάξει τη ψυχολογία των φιλοξενούμενων, που βρίσκονται σε δυσμενή θέση.

Οι γηπεδούχοι είναι στη 10η θέση με 46 βαθμούς και έχουν ελπίδες για την 6η θέση, που οδηγεί στο Conference League, στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Τσέλσι με 48.

Ανατροπή στο 90΄+4΄για την Κρίσταλ Πάλας

Νίκη με ανατροπή στις καθυστερήσεις πανηγύρισε η Κρίσταλ Πάλας, η οποία λύγισε με 2-1 τη Νιούκαστλ κι ανέβηκε στην 13η θέση της βαθμολογίας. Αν και οι Καρακάξες προηγήθηκαν στο 43΄με τον Οσουλά, οι Αετοί έφεραν τούμπα το ματς στο τελευταίο σπριντ. Αρχικά στο 80΄ο Ματετά ισοφάρισε, ενώ στο 90΄+4΄ολοκλήρωσε την ανατροπή με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.