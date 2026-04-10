Ο Άλαν Σίρερ προέβη σε μία τρομερή απάντηση σε δημοσίευση που τον αφορούσε στα social media.

Εκ των κορυφαίων επιθετικών στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Άλαν Σίρερ υπενθύμισε και πόσο ωραίος τύπος είναι, με την τελευταία του δημοσίευση στα social media.

Ο θρύλος της Νιούκαστλ, της Μπλάκμπερν, της Σαουθάμπτον και της εθνικής Αγγλίας εντόπισε ένα post που αφορούσε τη συμπλήρωση 38 ετών από το χατ τρικ που είχε πετύχει σε ηλικία 17 ετών ενάντια στην Άρσεναλ και απάντησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς δημοσίευσε μία φωτογραφία του με την μπάλα από τον αγώνα εκείνο!

«Η μπάλα» έγραψε με μεγάλη απλότητα ο 55χρονος παλαίμαχος φορ, με τη φωτογραφία να γίνεται αναμενόμενα viral και να φέρνει αποθεωτικά σχόλια για τον Σίρερ. Σε 734 αγώνες στην καριέρα του στην Αγγλία, ο θρυλικός επιθετικός μέτρησε συνολικά 379 γκολ, με 260 εξ αυτών να σημειώνονται στην Premier League και να αποτελούν μέχρι και σήμερα το απόλυτο ρεκόρ.