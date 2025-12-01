Ο θρυλικός επιθετικός της Νιούκαστλ, Άλαν Σίρερ, υποστήριξε δημόσια την απόφαση του Σλοτ να μην ξεκινήσει βασικό τον Μοχάμεντ Σαλάχ στον χθεσινό αγώνα της Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ ταξίδεψε την Κυριακή (30/11) στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Γουέστ Χαμ στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Premier League και επικράτησε με 0-2, βάζοντας τέλος σε ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Αυτό που έκανε μεγάλη αίσθηση στον χθεσινό αγώνα ήταν η απόφαση του Άρνε Σλοτ να μην ξεκινήσει βασικό τον Μοχάμεντ Σαλάχ και αντ΄αυτού να χρησιμοποιήσει ως αριστερό εξτρέμ τον Βιρτζ. Εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι η απόφαση αυτή του Ολλανδού τεχνικού, αν και παράτολμη, ήταν σωστή.

Την σκέψη αυτή του Σλοτ υποστήριξε και ο θρυλικός επιθετικός της Νιούκαστλ, Άλαν Σίρερ. Πιο συγκεκριμένα μιλώντας στο «BBC», ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην Premier League επαίνεσε δημόσια τον προπονητή των «reds» για την «σκληρή, αλλά δικαιολογημένη» απόφαση του.

«Ήταν μεγάλη και δύσκολη η απόφαση του Σλοτ να αφήσει τον Σαλάχ εκτός και να μην τον βάλει καθόλου. Αλλά όταν τα αποτελέσματα είναι καλά, αυτές οι αποφάσεις γίνονται πιο εύκολες και δικαιολογημένες. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να κάνεις σκληρές επιλογές».

«Με όλα όσα έχει κάνει ο Σαλάχ για τη Λίβερπουλ, δεν μπορεί ακόμα να παραπονεθεί. Απλώς δεν έχει προσφέρει φέτος στο απαιτούμενο επίπεδο. Όταν συμβαίνει αυτό, αποδέχεσαι την απόφαση του προπονητή σου. Η επιλογή ήταν σωστή για τη Λίβερπουλ και βοήθησε τον Ισάκ, ο οποίος έκανε τη διαφορά σήμερα».

No Salah, no problem ❌



Alan Shearer thinks Mo Salah can have no complaints about being dropped to the bench by Arne Slot for their game at West Ham. pic.twitter.com/I8YyErPBzk November 30, 2025

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φόρα που ο Αιγύπτιος επιθετικός δέχεται σκληρή κριτική από πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Μόλις μία εβδομάδα πριν, ο πάλαι ποτέ αμυντικός της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραγκερ, είχε δηλώσει δημόσια πως «φαίνεται σαν να έχουν κουραστεί τα πόδια του Σαλάχ και να μην έχει πια δυνάμεις».