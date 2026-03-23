Έντσο Φερνάντες: «Δεν υπάρχουν επαφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Έντσο Φερνάντες διέψευσε κάθε είδους επαφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ανιχνεύει την αγορά ενόψει καλοκαιριού για την απόκτηση ενός μέσου.

Στην Ισπανία έχουν αποκαλύψει πως τα μεταγραφικά πλάνα της Ρεάλ Μαδρίτης για το καλοκαίρι επικεντρώνονται πάνω στην απόκτηση ενός μέσου, με διάφορα ονόματα που αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο να έχουν συνδεθεί με τους Μερένγκες.

Ένα από αυτά είναι κι εκείνο του Έντσο Φεράντες, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Τσέλσι και της εθνικής Αργεντινής.

Στη Μαδρίτη αναζητούν ένα προφίλ μέσου που μπορεί να αποτελέσει τον οργανωτή και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ αμυντικής και μεσαίας γραμμής, με την περίπτωση του Αργεντινού να πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο ίδιος πάντως φρόντισε να βάλει στη θέση τους τα πράγματα μέσα από τις τελευταίες του δηλώσεις. Ερωτηθείς για το αν έχουν υπάρξει επαφές με την πλευρά της Βασίλισσας, ο Έντσο απάντησε κατηγορικά πως ουδέποτε έχει μιλήσει με τους ιθύνοντες της Ρεάλ.

«Όχι, ειλικρινά δεν υπάρχει τίποτα. Καμία επαφή. Τώρα είμαι επικεντρωμένος στην Τσέλσι και στα εναπομείναντα παιχνίδια της σεζόν, θα δούμε τι θα συμβεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο» απάντησε χαρακτηριστικά.