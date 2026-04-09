Η Γιουβέντους φαίνεται πως έχει ως... διακαή πόθο τον Άλισον της Λίβερπουλ για την υπεράσπιση της εστίας της, καθώς προορίζει τον Βραζιλιάνο γκολκίπερ ως αντικαταστάτη του Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο.

Μπορεί ο Ιταλός τερματοφύλακας να απέκρουσε προσφάτως το πέναλτι εναντίον της Τζένοα, ωστόσο αυτό δε φαίνεται να έπεισε ιδιαίτερα τους ανθρώπους της Μεγάλης Κυρίας, οι οποίοι επιθυμούν κάτι ποιοτικότερο για τα δοκάρια τους.

Η Γιουβέντους μετά την επίσημη ανανέωση του Σπαλέτι στον πάγκο της, φαίνεται πως θέλει να κάνει και το πρώτο... δώρο στον πολύπειρο προπονητή με την προσθήκη του Άλισον Μπέκερ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport.

Ο 33χρονος διεθνής Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αγωνίζεται στους κόκκινους του Μέρσεϊσαϊντ από το 2018 και έχει κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων, δύο Λιγκ Καπ και ένα Κύπελλο Αγγλίας, ενώ έχει αναδειχθεί και μία φορά τερματοφύλακας της χρονιάς στο Νησί.

Με το εθνόσημο, μετρά 76 συμμετοχές και έχει κατακτήσει το Copa America του 2019, στο οποίο αναδείχθηκε και γκολκίπερ της διοργάνωσης.