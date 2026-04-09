Τα έχουν βρεί σε όλα στην επέκταση της συνεργασίας τους Σπαλέτι και Γιουβέντους, όπως αναφέρουν Ιταλικά ΜΜΕ

Μια ανάσα από το να δώσουν τα χέρια για την επέκταση του συμβολαίου του Σπαλέτι βρίσκεται η Γιουβέντους, σύμφωνα με Ιταλικά δημοσιεύματα.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει ο Νικολά Σκίρα η Γηραιά Κυρία θέλει να κρατήσει στο Τορίνο τον Ιταλό κουτς μέχρι το 2028 και τα έχουν βρει σε όλα. Πλέον μόνο τα τυπικά μένουν για να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα τον κρατάει στον πάγκο των Μπιανκονέρι για τα επόμενα δύο χρόνια και όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι οι απολαβές του θα φτάνουν τα 6 εκατομμύρια τον χρόνο.

🚨 Excl. - Agreement in principle between #Juventus and Luciano #Spalletti for the contract extension until 2028. Two foreign clubs have asked info for the italian coach, who is ready to sign the renewal with #Juve in the next weeks. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 26, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την περίπτωση Σπαλέτι «φλέρταραν» και άλλες ομάδες εκτος Ιταλίας, όμως καμία από τις περιπτώσεις δεν ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες για να τον πάρουν από το Τορίνο. Αν και στόχος για τη φετινή σεζόν ήταν να τερματίσει στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος (σ.σ. είναι 5η με 57 βαθμούς), ο λόγος που ο Σπαλέτι ανανεώνει το συμβόλαιό του είναι η βούληση της Γιουβέντους να κοιτάξει μακριά, να βάλει θεμέλια να χτίσει ένα μακροπρόθεσμο και σταθερό πρότζεκτ έως το 2028.