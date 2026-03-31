Τότεναμ: Οριστική συμφωνία με Ντε Τσέρμπι
Νέος προπονητής της Τότεναμ θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, όπως μεταδίδουν πολλαπλά ρεπορτάζ από το Νησί αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.
Ο Ιταλός τεχνικός ήταν το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο των ''Spurs'' και όπως όλα δείχνουν αυτό θα συμβεί άμεσα, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πρόταση πέντε ετών που έγινε αποδεκτή.
Στα 46 του χρόνια ο Ντε Τσέρμπι είναι έτοιμος για την πιο δύσκολη και απαιτητική αποστολή της έως τώρα καριέρας του, αφού η ομάδα του Λονδίνου βρίσκεται στην 17η θέση της Premier League και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη, έχοντας μαζέψει λιγότερους πόντους (30) από τα παιχνίδια που έχει δώσει (31)!
Θυμίζουμε πως ο Ιταλός βρίσκεται εδώ και σχεδόν δυο μήνες στα... πιτς, αφού στις αρχές Φεβρουαρίου απολύθηκε από τη Μαρσέιγ, που αποτέλεσε την 6η ομάδα της πορείας του, μετά τις Παλέρμο, Μπενεβέντο, Σασουόλο, Σαχτάρ και Μπράιτον, με την οποία έγινε ευρέως γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό.
.@SpursOfficial, c'è l'accordo di massima con Roberto De Zerbi: resta da definire gli ultimi dettagli ma c'è ok definitivo agli Spurs. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 31, 2026
