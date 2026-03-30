Τότεναμ και Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι φαίνεται πως έχουν πλησιάσει σε συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους με πενταετές συμβόλαιο.

Τον διάδοχο του Ίγκορ Τούντορ στην τεχνική ηγεσία αναζητάει η Τότεναμ μετά την αποχώρηση του Κροάτη ύστερα από μόλις 44 ημέρες ως προπονητής της ομάδας.

Πρόσφατα δημοσιεύματα από την Αγγλία είχαν αναδείξει το όνομα του Σον Ντάις ως μια επιλογή που εξετάζει ο σύλλογος, ο οποίος ωστόσο θέλει να εξαντλήσει πρώτα όλα τα περιθώρια για να συμφωνήσει με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, προτού στραφεί σε εναλλακτικές.

Και φαίνεται πως ο επιμένων σε αυτή την περίπτωση νικά! Σύμφωνα άλλωστε με νέα δημοσιεύματα από το Νησί, οι δυο πλευρές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Το μακροπρόθεσμο πλάνο που έχει προσφέρει η Τότεναμ φέρεται να έχει «ρίξει τις άμυνες» του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος με τη σειρά του εδώ και περίπου δυο μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την αποχώρηση από τη Μαρσέιγ.

Πέρα από τους Μασσαλούς, στο παρελθόν ο Ντε Τσέρμπι έχει περάσει από τους πάγκους των Παλέρμο, Μπενεβέντο, Σασουόλο, Σαχτάρ, αλλά και από τη Μπράιτον στην Premier League.