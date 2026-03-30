Τίτλοι τέλους για τον Μπερνάρντο Σίλβα στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Πορτογάλος θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι μετά από εννιά χρόνια παρουσίας.

Μετά από εννιά χρόνια κοινής πορείας, Μάντσεστερ Σίτι και Μπερνάρντο Σίλβα θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους από τη νέα σεζόν. Ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαιώνει τα αρχικά ρεπορτάζ που ήθελαν τον Πορτογάλο να μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και να αναζητά το επόμενο βήμα στην καριέρα του μακριά από το «Έτιχαντ».

Η απόφαση του Μπερνάρντο Σίλβα παρουσιάζεται οριστική, με τον 31χρονο να εξετάζει διάφορους προορισμούς ως επόμενη ποδοσφαιρική «στέγη». Συγκεκριμένα δεν φαίνεται αρνητικός στο να παραμείνει στην Ευρώπη αν καταφτάσει μια κατάλληλη πρόταση, όμως την ίδια στιγμή παρουσιάζεται δεκτικός και μπροστά σε πιο μακρινούς προορισμούς.

Οι ΗΠΑ και το MLS, όπως και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας θεωρούνται καλές επιλογές για να συνεχίσει στην καριέρα του, μετά από εννιά χρόνια ως μέλος της κορυφαίας εκδοχής της Μάντσεστερ Σίτι.

Την ίδια ώρα προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει πως στην Ευρώπη, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Γαλατάσαραϊ τον έχουν στα υπόψιν τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι προχωρημένο.