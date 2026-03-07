Μάντσεστερ Σίτι: Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχωρεί μετά από 9 χρόνια!
Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι αρκετά πιθανό να ολοκληρωθεί το προσεχές καλοκαίρι, και δεν αφορά τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
Η είδηση που μεταδίδεται το μεσημέρι του Σαββάτου (7/3) έχει να κάνει με τον Μπερνάρντο Σίλβα, του οποίου του συμβόλαιο με τους «πολίτες» ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου Ματέο Μορέτο, οι γαλάζιοι του Μάντσεστερ δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, όπερ και σημαίνει πως το πιθανότερο σενάριο είναι να αποχωρήσει ως ελεύθερος, έπειτα από 9 ολόκληρα χρόνια.
Ο 31χρονος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2017 από τη Μονακό και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της Σίτι, έχοντας συμβάλλει τα μέγιστα στην ανοδική πορεία του συλλόγου. Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 445 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 75 γκολ και 77 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει τα πάντα, μεταξύ των οποίων 6 φορές την Premier League και μια το Champions League.
Se espera que Bernardo Silva abandone el Manchester City en junio como agente libre.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 7, 2026
No hay negociaciones en curso para renovar su contrato. pic.twitter.com/2yZrR2c1ub
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.