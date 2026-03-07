Σύμφωνα με τον Ματεό Μορέτο, ο Μπερνάρντο Σίλβα πρόκειται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από 9 χρόνια παρουσίας.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι αρκετά πιθανό να ολοκληρωθεί το προσεχές καλοκαίρι, και δεν αφορά τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η είδηση που μεταδίδεται το μεσημέρι του Σαββάτου (7/3) έχει να κάνει με τον Μπερνάρντο Σίλβα, του οποίου του συμβόλαιο με τους «πολίτες» ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου Ματέο Μορέτο, οι γαλάζιοι του Μάντσεστερ δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, όπερ και σημαίνει πως το πιθανότερο σενάριο είναι να αποχωρήσει ως ελεύθερος, έπειτα από 9 ολόκληρα χρόνια.

Ο 31χρονος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2017 από τη Μονακό και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της Σίτι, έχοντας συμβάλλει τα μέγιστα στην ανοδική πορεία του συλλόγου. Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 445 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 75 γκολ και 77 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει τα πάντα, μεταξύ των οποίων 6 φορές την Premier League και μια το Champions League.